Phim giải cứu đội bóng Heo Rừng bị chê vì nói xấu quan chức Thái Lan

The Cave (Hang động) vừa mới được trình chiếu ở Thái Lan trước khi giới thiệu ở các nước. Phim do đạo diễn Tom Waller, người Anh gốc Thái thực hiện trong thời gian ngắn dựa trên cuộc giải cứu đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên bị mắc kẹt trong hang động ở tỉnh Chiang Rai, miền bắc Thái Lan hồi giữa năm 2018. Cuộc giải cứu 12 đứa trẻ hồi hộp căng thẳng, lôi kéo sự chú ý không chỉ của người dân Thái Lan mà cả thế giới.

Tỉnh trưởng Lambang, ông Narongsak Osotthanakorn, từng là tổng chỉ huy của cuộc giải cứu, cho biết không giấu được sự thất vọng khi xem The Cave dù trước đó ông đã biết nội dung cũng như nghe những bàn tán xung quanh chủ đề chuyện phim, mà theo ông đã không diễn tả được hết tinh thần của cuộc giải cứu.

“Bộ phim chỉ đề cập đến đội thợ lặn trong khi có cả chục ngàn người tham gia cứu hộ cùng với sự hi sinh, can đảm thách thức khó khăn, nguy hiểm trong hang động . Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, vì người khác của cuộc giải cứu. Tôi cảm thấy thất vọng vì bộ phim đã không nói lên được điều này”, ông Narongsak phát biểu sau khi đến rạp dự buổi ra mắt phim. Ông tỉnh trưởng đã không đủ kiên nhẫn để xem hết bộ phim.

Ông tỉnh trưởng Lambang nói rằng dù cảm kích tinh thần của đoàn làm phim, tái dựng lại một sự kiện làm “kinh động thế giới”, nhưng ông không chấp nhận ý tưởng cũng như nội dung truyền tải của The Cave, chỉ tập trung vào thợ lặn nước ngoài. The Cave cũng nhắc đến sự hi sinh của thợ lặn người Thái Saman Kunan, một thành viên trong lực lượng đặc biệt của quân đội Thái Lan đã tử nạn trong cuộc giải cứu.