Phim hài đen đầy nhục cảm của Romania giành giải Gấu vàng

LHP Berlin 2021 diễn ra theo hình thức trực tuyến do đại dịch Covid-19. Đây là cuộc tranh tài của 170 bộ phim trên khắp thế giới với 11 hạng mục. Phim được phát trực tuyến cho những người kinh doanh phim ảnh và đại diện báo chí chuyên ngành. Giai đoạn 2 của LHP Berlin diễn ra từ 9 - 20.6, là phần công chiếu các bộ phim ở rạp cũng như tổ chức sự kiện thảm đỏ và trao giải phim xuất sắc.

Radu Jude trước đó đã giành giải Gấu bạc - Đạo diễn xuất sắc nhất LHP Berlin 2015 với phim Aferim. Bộ phim Bad Luck Banging or Loony Porn kể câu chuyện nữ giáo viên Emi (Katia Pascariu đóng) bị phát hiện lộ một cuốn băng sex. Bài đánh giá phim của trang Deadline gọi đây là một “bản cáo trạng ghê tởm về Romania thời hiện đại” nhưng cũng mang lại “tiếng cười đen tối khắp mọi ngóc ngách”. Ban giám khảo LHP Berlin 2021 khen ngợi bộ phim vì “chất lượng hiếm có và cần thiết của một tác phẩm nghệ thuật lâu dài. Phim ghi lại trên màn hình nội dung và bản chất, tâm trí và cơ thể, các giá trị đạo đức và phần xác thịt. Đó là một bộ phim được trau chuốt nhưng mang đầy tính hoang dã, thông minh và tinh nghịch, chặt chẽ và sôi động, làm lay động cảm xúc khán giả, gợi lên sự bất đồng về quan điểm”. Bộ phim lên đến cao trào khi diễn ra một đại án “kỳ cục” bao gồm nhiều cha mẹ của các học sinh thuộc tầng lớp trung lưu tại ngôi trường ưu tú nơi Emi đang dạy học cẩn thận xem xét băng sex của cô trước khi đưa ra phán xét.

Giải Gấu bạc thuộc về Wheel of Fortune and Fantasy của đạo diễn Nhật Ryusuke Hamaguchi. Nữ diễn viên Đức Maren Eggert, người đóng vai một phụ nữ chống lại sự quyến rũ của người máy hoàn hảo trong I'm Your Man nhận giải Diễn viên chính xuất sắc nhất. Diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Lilla Kizlinger qua phim Forest - I See You Everywhere. Denes Nagy của Hungary đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho phim chiến tranh Natural Light. Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Hong Sangsoo phim Introduction.

Hạng mục Encounters (Những cuộc gặp gỡ) nhằm thúc đẩy các nhà làm phim độc lập có cái nhìn táo bạo hơn về mặt thẩm mỹ và cấu trúc, đồng thời hỗ trợ các quan điểm mới trong điện ảnh và dành nhiều chỗ hơn cho các hình thức kể chuyện sáng tạo, bộ phim Taste (Vị) của đạo diễn Lê Bảo đoạt giải Đặc biệt của ban giám khảo (Special Jury Award). Giải Phim hay nhất (Best Film) của hạng mục này thuộc về Nous (Chúng ta) của đạo diễn Alice Diop.