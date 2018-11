Phim hài Giáng sinh ‘The Grinch’ thống trị phòng vé thế giới

Vượt qua nhiều tác phẩm ra mắt cùng thời điểm như Overlord hay The girl in the spider's web: A new dragon tattoo story, câu chuyện dễ thương và vui nhộn về lễ giáng sinh đã giúp Universal và Illumination đem về 66 triệu USD trong tuần đầu phát hành. So sánh với những bộ phim hoạt hình đình đám từng được “chào hàng” vào tháng 11, The Grinch được xem là một tác phẩm có màn ra mắt lớn thứ ba chỉ sau The Incredibles năm 2004 với 70,4 triệu USD và Frozen năm 2013 với 67,4 triệu USD. Bộ phim được dự đoán sẽ tiếp tục là tác phẩm ăn khách trong những tuần tiếp theo bởi nội dung của The Grinch vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của người xem cho đến khi lễ Giáng sinh 2018 gõ cửa.

Ảnh: 20th Century Fox Bohemian Rhapsody tiếp tục là một cái tên ăn khách tại phòng vé nội địa lẫn quốc tế

Tại nước ngoài, phim hoạt hình của hai đạo diễn Yarrow Cheney và Scott Mosier đã có tuần công chiếu mở màn tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu về ước tính 12,7 triệu USD. Hiện tổng doanh thu toàn cầu của phim đang là 78,7 triệu USD.

Đứng ở vị trí thứ hai danh sách là bộ phim về cuộc đời huyền thoại của nhóm nhạc Queen - Bohemian Rhapsody. Bước sang tuần thứ hai ra mắt, phim của đạo diễn Bryan Singer đem về 30,85 triệu USD, đưa doanh thu nội địa của tác phẩm chạm đến con số 100 triệu USD sau 10 ngày phát hành. Tuy số tiền thu về giảm 39,6% so với tuần trước nhưng Bohemian Rhapsody hiện vẫn là một “phi vụ” đã kiếm ra lời của hãng 20th Century Fox trong khi kinh phí của phim chỉ tốn khoảng 52 triệu USD.

Ảnh: Sony The girl in the spider's web: A new dragon tattoo story có khởi đầu tệ hơn so với dự đoán của hãng Sony

Bên cạnh việc doanh thu trong nước đang vượt xa kỳ vọng của nhà sản xuất, Bohemian Rhapsody tiếp tục là cái tên “ăn nên làm ra” tại thị trường quốc tế. Tác phẩm về sự nghiệp âm nhạc vĩ đại của nhóm nhạc rock đình đám những năm 1980, 1990 vừa mang lại doanh thu ước tính khoảng 63 triệu USD, nâng tổng doanh thu quốc tế của phim lên 185 triệu USD. Hiện tổng doanh thu toàn cầu của Bohemian Rhapsody đang ở mức 285 triệu USD và dự kiến tiếp tục tăng mạnh trong những tuần tới. Thị trường hàng đầu của phim vẫn tiếp tục là nước Anh khi doanh thu tại đây đã chiếm 38 triệu USD.

Ở vị trí thứ ba là Overlord của hãng Paramount. Ở tuần đầu ra mắt, phim kinh dị thu về 10,2 triệu USD. Trong khi đó, The nutcracker và four realms (tựa Việt: Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc) tụt xuống vị trí thứ tư với 9,56 triệu USD thu về trong tuần thứ hai trình diện khán giả.

Ảnh: Sony Thị trường Trung Quốc tiếp tục khẳng định quyền uy khi vừa “cứu” Venom một màn thua trông thấy

Ở vị trí thứ năm là The girl in the spider's web: A new dragon tattoo story (tựa Việt: Cô gái trong lưới nhện ảo: Một câu chuyện mới về hình xăm rồng). Không mang nội dung đấu trí, “cân não” như phần trước, phần phim mới nhất đã biến hóa sao cho phù hợp với thị hiếu của phần đông khán giả khi khai thác theo hướng phim hành động ly kỳ. Thế nhưng, mọi nỗ lực của nhà làm phim vẫn không thể giúp tác phẩm có thể tạo được sự đột phá như kỳ vọng của hãng Sony. The girl in the spider's web: A new dragon tattoo story chỉ thu về vỏn vẹn 8 triệu USD trong tuần đầu phát hành.

Ở bên ngoài Top 5 là A star is born, có thêm khoảng 8 triệu USD trong tuần thứ sáu tuần phát hành. Hiện doanh thu nội địa của tác phẩm remake này đang là 178 triệu USD. Venom dần thất thế tại thị trường Bắc Mỹ khi chỉ thu về 4,9 triệu USD tuần qua. Thế nhưng, trái ngược với tình trạng tương đối ế ẩm tại quê nhà, tác phẩm của Sony ra mắt tại Trung Quốc bất ngờ thu tới 111 triệu USD. Sự thay đổi ngoạn mục này giúp Venom có thêm 118,2 triệu USD từ các thị trường nước ngoài tuần qua, đẩy doanh thu toàn cầu của phim đạt 675 triệu USD.

Cuối tuần tới, nhiều bộ phim được khán giả trông đợi sẽ chính thức xuất đầu lộ diện, khiến sự cạnh tranh tại phòng vé nội địa trở nên căng thẳng hơn. Điển hình trong số đó phải kể đến Fantastic beasts: The frimes of Grindelwald của hãng Warner Bros., phim hài Instant Family của Paramount và Widows của Fox.