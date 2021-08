Phim James Bond mới 'No Time To Die' ra rạp cuối tháng 9

Hãng Reuters đưa tin tài khoản Twitter chính thức của phim James Bond cho biết buổi ra mắt thảm đỏ bom tấn No Time To Die (tựa Việt: Không phải lúc chết) của Hãng Universal Pictures và MGM sẽ diễn ra tại London vào ngày 28.9, trước ngày phát hành rạp dự kiến là 30.9 ở Vương quốc Anh. Phim sẽ được ra rạp tại Bắc Mỹ vào ngày 8.10. Trước đó ngày ra rạp của No Time To Die bị dời 3 lần so với dự kiến ban đầu vào tháng 4.2020.

James Bond là một trong những thương hiệu phim có giá trị nhất ở Hollywood, với Spectre ra rạp năm 2015 thu về 880 triệu USD tiền vé trên toàn thế giới, Skyfall năm 2012 đạt doanh thu hơn 1,1 tỉ USD trên toàn cầu.

No Time To Die do Cary Fukunaga đạo diễn có kinh phí sản xuất ước tính khoảng 250 triệu USD, đánh dấu chuyến phiêu lưu cuối cùng của Daniel Craig trong vai mật vụ Anh James Bond. Phim thuộc trong số những bom tấn tiềm năng được mong đợi nhất mùa thu năm nay.