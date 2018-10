Phim kinh dị đổ bộ rạp Việt mùa Halloween

Goosebumps 2: Haunted Halloween (tựa Việt: Câu chuyện lúc nửa đêm 2: Halloween quỷ ám) do Ari Sandel đạo diễn, là phần hai của Goosebumps (2015), dựa trên nhiều tập truyện của nhà văn R.L.Stine với nội dung rùng rợn nhưng không quá ghê sợ.

Đạo diễn nổi tiếng Drew Goddard mang đến không khí kinh dị , kịch tính và bí ẩn đến nghẹt thở qua bộ phim Bad times at the El Royale (Phút kinh hoàng tại El Royale). Phim có sự tham gia của “thần Sấm” Chris Hemsworth và mỹ nhân 50 Sắc thái - Dakota Johnson. Mara (Kẻ không ngủ) khai thác về hiện tượng bóng đè, xoay quanh nhà tâm lý học hình sự Kate Fuller. Hell Fest (Đêm hội địa ngục) do Gregory Plotkin đạo diễn, lấy bối cảnh một công viên giải trí. Trong đêm Halloween, một tên giết người hàng loạt đeo mặt nạ, biến nơi đây thành chốn kinh hoàng thật sự. Hex (Người tình quỷ ám) kể câu chuyện tình yêu lãng mạn nhuốm màu rùng rợn, bí ẩn của một phương pháp trừ tà Á Đông, xoay quanh cặp đôi đi du lịch ở Campuchia...