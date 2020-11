Phim kinh dị 'Freaky' đứng đầu bảng doanh thu ở Bắc Mỹ

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khi gần như mọi bộ phim dự kiến ra rạp đều bị hoãn lại, doanh thu phòng vé của phim nào “gan dạ” ra rạp như Freaky dễ dàng chiếm vị trí đầu tiên trên các bảng xếp hạng của Mỹ. Freaky được chiếu trên 2.472 rạp ở Bắc Mỹ. Ở nước ngoài, phim thu về 1,9 triệu USD từ 20 thị trường quốc tế, đạt tổng doanh thu toàn cầu là 5,6 triệu USD trong tuần đầu tiên ra mắt.

Freaky có ngôi sao Vince Vaughn đóng chính, trong vai một kẻ giết người hàng loạt man rợ và Kathryn Newton thủ vai một nữ sinh trung học vô tình hoán đổi thân xác vào thứ sáu ngày 13 . Phim do Christopher Landon đạo diễn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình dù chỉ tiêu tốn có 6 triệu USD để thực hiện.

Kathryn Newton vai một nữ sinh trung học ẢNH: REUTERS

Nhà phân tích David A.Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research đánh giá: “Freaky sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận. Khi mà đại dịch Covid -19 bùng phát trở lại và thêm nhiều rạp chiếu phim ở Mỹ đóng cửa, đây là một sự mở đầu tốt”.

Jim Orr, Giám đốc phân phối phim nội địa của Universal, cho biết Freaky nên duy trì lâu dài tại các rạp chiếu vì phim không gặp nhiều cạnh tranh. “Christopher Landon có một phong cách riêng, độc đáo đối với thể loại phim này. Anh ấy có thể pha trộn giữa kinh dị và hài kịch theo cách không giống ai”, Orr nhận định.

So với các hãng phim đối thủ, Universal đã tích cực phát hành phim trong thời kỳ đại dịch, phần lớn là do thỏa thuận với hệ thống rạp chiếu của AMC Theatre. Thông thường, phim phát trên màn ảnh rộng trong khoảng 75 đến 90 ngày trước khi chuyển sang dịch vụ phát trực tuyến. Nhưng theo thỏa thuận mới của Universal và AMC, hãng phim có thể đưa các bộ phim mới phát trực tuyến chỉ sau 17 ngày kể từ khi ra mắt tại rạp. Đổi lại, AMC - chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới - hứa hẹn sẽ không tẩy chay phim của Universal.

Tất nhiên, Universal vẫn tiếp tục cho ra rạp các phim kinh phí thấp và ít rủi ro hơn về mặt tài chính như Freaky do thị trường điện ảnh không ổn định, đồng thời lên kế hoạch để dành những tác phẩm lớn của hãng - như phần tiếp theo của Fast and Furious 9 và Jurassic World: Dominion - cho đến khi kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 tốt hơn.

Vince Vaughn và Kathryn Newton trong phim Freaky ẢNH: IMDB

Trong thời gian tới, Universal sẽ công bố phim hoạt hình The Croods: A New Age vào ngày 25.11, News of the World do Tom Hanks đóng chính vào ngày 25.12 và Promising Young Woman ra rạp vào ngày Giáng sinh. Đại diện AMC cho biết không giống như các chuỗi rạp khác đang gặp khó khăn, AMC sẽ không đóng cửa rạp chiếu trong bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 do đã ký thỏa thuận với Universal.

Bộ phim kinh dị Let Him Go do Focus Features phát hành với sự tham gia của hai ngôi sao Kevin Costner và Diane Lane xếp vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cuối tuần qua với 1,8 triệu USD. Phim trụ tại rạp đến tuần thứ hai, nâng tổng doanh thu ở Mỹ lên 7 triệu USD. Một phim kinh dị khác là Come Play xếp sau với 1,1 triệu USD. Sau ba tuần ra rạp, Come Play đã thu về 7,4 triệu USD. Ammonite - bộ phim tình cảm được đánh giá tốt với sự tham gia của Kate Winslet và Saoirse Ronan được chiếu trên 280 rạp, thu về 85.000 USD vào cuối tuần.

Freaky sẽ ra rạp tại thị trường Việt Nam từ ngày 27.11.