Phim 'Lư đồng' thắng lớn tại cuộc thi Dự án Làm phim 48 giờ Việt Nam 2020

Kết quả chung cuộc Dự án Làm phim 48 giờ Việt Nam 2020:

* Quán quân: Đội Hạt Dẻ Film – bộ phim Lư đồng. Bộ phim đồng thời nhận được các giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc nhất (Best directing), Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất (Best set design), Dựng phim xuất sắc nhất (Best editing), Biên kịch xuất sắc nhất (Best writing), Phim công chiếu được yêu thích nhất (Best of screening). Trần Phong trong phim Lư đồng cũng đạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất (Best actor).

* Á Quân: Đội 23.976 FRAMES – Phim Thuốc thở, đồng thời nhận các giải khác: Poster phim xuất sắc nhất (Best poster), Sử dụng Đạo cụ xuất sắc nhất (Best use of prop), Sử dụng Nhân vật xuất sắc nhất (Best use of character).

* Giải Ba: Đội RKDL SQUAD – phim Tác dụng phụ,

* Đội Leafilms – phim Bóng tối cuối cùng giành giải: Video hậu trường xuất sắc nhất (Best behing the scene), Diễn xuất nhóm xuất sắc nhất (Best acting ensemble), Giải triển vọng (The inspirational award).

* Đội Wow Team – phim Hôm nay Yến thế nào? đoạt giải: Giải triển vọng (The inspirational award).

* Đội The Leftovers – Phim The other side có giải dành cho Vũ Nguyễn Việt Linh - Nữ diễn viên xuất sắc nhất (Best actress)

* Đội Con Rồng Cháu Tiên – Phim Tới số: Giải Sử dụng Lời thoại xuất sắc nhất (Best use of dialogue), Phim công chiếu được yêu thích nhất (Best of screening).

* Đội Blacksheep với phim Nostalgia đoạt giải Quay phim xuất sắc nhất (Best cinamatography), Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất (Best sound design).

* Đội Tui Tui Production – Phim Một chiều một tỷ giải Trailer xuất sắc nhất (Best trailer)

- 6 đội thắng giải Phim công chiếu được yêu thích nhất (Best of screening):

Đội Hạt Dẻ Film phim Lư đồng; Đội K.A.O Team phim Bên trong, Đội Siesta phim Vận động viên nữ xử lý như thế nào trong thời kỳ kinh nguyệt, Đội Luco Friends phim Méng cuối, Đội Oho5 phim Năm sau qua chơi tiếp nha, Đội Con Rồng Cháu Tiên phim Tới số.