Phim mới của Go Ara phải hoãn quay do có diễn viên nhiễm Covid-19

Soompi đưa tin ngày 20.8, công ty quản lý của Heo Dong Won là Ace Factory đã đưa ra thông báo nam diễn viên có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Heo Dong Won đang tham gia ghi hình bộ phim truyền hình Do Do Sol Sol La La Sol của Đài KBS có Go Ara góp mặt trong vai nữ chính. Nhà sản xuất Do Do Sol Sol La La Sol cho biết họ sẽ tạm dừng quay phim và tiến hành xét nghiệm toàn bộ ê kíp đoàn phim để phòng ngừa lây nhiễm.

Nam diễn viên Heo Dong Won nhiễm Covid-19 khiến đoàn phim tạm dừng quay Ảnh: Soompi

Trước đó vào ngày 19.8, có thông báo rằng đoàn phim To All the Guys Who Loved Me của Đài KBS cũng tạm dừng quay sau khi nam diễn viên Seo Sung Jong xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ngoài To All The Guys Who Loved Me, Seo Sung Jong còn đang tham gia vở kịch Jjambbong. Điều bất ngờ là nam diễn viên Heo Dong Won cũng là đồng nghiệp của Seo Sung Jong trong vở kịch này. Anh nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau Seo Sung Jong một ngày.

Ngoài ra, có báo cáo cho rằng một số nhân viên của đoàn phim To All The Guys Who Loved Me cũng đang làm việc trên phim trường Do Do Sol Sol La La Sol. Đại diện nhà sản xuất Do Do Sol Sol La La Sol chia sẻ: "Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để diễn viên và nhân viên đoàn phim có thể nhanh chóng nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19. Việc quay phim sẽ tạm dừng cho đến khi những vấn đề về sức khỏe được đảm bảo".

Theo cập nhật mới nhất, một diễn viên khác trong đoàn phim là Oh Man Seok cũng đang chờ kết quả xét nghiệm. Nam diễn viên này đã ở cạnh Heo Dong Won trong 2 giờ vào ngày 15.8 và được cho là không đeo khẩu trang trong quá trình làm việc.