Phim Nhà trọ Balanha tập 8: Người đàn ông lạ đưa Hân về, Nhiên bị sỉ nhục

Ở tập này có một tình huống vô cùng hài hước là Nhiên đến buổi hẹn ăn trưa tại một nhà hàng với anh người yêu. Vừa bước vào, cô ngớ người khi thấy anh chàng ngồi móc cứt mũi, sau đó thản nhiên búng nó dính lên lớp cửa kính, trong khi bên dưới là bàn đồ ăn đã dọn sẵn. Lúc này Nhiên dường như đã vỡ mộng nhưng vẫn cố gắng vui vẻ. Chưa hết, anh chàng còn đòi bóc tôm cho Nhiên ăn. Không thể từ chối nên Nhiên cố nuốt con tôm… Vừa ăn vừa tưởng tượng lại cảnh đã nhìn thấy. Hôm sau cô nói lời chia tay sau 2 ngày yêu.

Trong một tình huống khác thì Nhân vẫn đang làm việc tại một cửa hàng. Con gái của ông chủ cửa hàng rất thích Nhân nên chủ động đưa số điện thoại, nhờ Nhân đi mua đồ cùng rồi mang đồ về nhà. Nhân cũng cảm mến Ly nên thường xuyên nhắn tin qua lại. Có lần Nhân đang tìm ý tưởng cho kịch bản quảng cáo trên mạng vừa nhắn tin trò chuyện với Ly. Tình cờ thấy một hình ảnh nhạy cảm nên anh chụp màn hình gửi cho Bách xem để hỏi ý nhưng lại gửi nhầm qua cho Ly. Lập tức Nhân gọi cho Ly để giải thích nhưng cô không nghe máy. Nhân chạy đến căn hộ nhà Ly để gặp nhưng cũng không có ai ở nhà. Chợt nhớ mã số cửa của căn hộ lúc trước từng đưa Ly về nhà nên Nhân bấm đại đột nhập vào nhà, nhìn thấy điện thoại Ly để trên bàn vội vơ lấy để xóa hình ảnh trong tin nhắn nhưng không biết mật khẩu điện thoại. Đúng lúc đó bố con Ly về và phát hiện trong điện thoại có hình ảnh đồi trụy Nhân gửi. Ly gọi cho Nhân thì lúc đó anh đang trốn trong tủ quần áo tại phòng cô. Vì quên tắt chuông điện thoại nên bố con Ly phát hiện ra Nhân và lôi đầu anh đến đồn công an. Tại đây Nhân bị bố Ly tố cáo quấy rối và tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Nếu không rút đơn thì Nhân có thể đối mặt mức án 5 năm tù. Lúc này Bách cũng có mặt tại đồn công an vì “ăn vạ” tiền từ một vụ va chạm xe. Nhân bị tạm giam một đêm ở đồn công an và sau đó Ly rút đơn nhưng tuyên bố không liên lạc với Nhân nữa.