Phim 'Nightmare Alley' với dàn sao đình đám Hollywood tung hình ảnh đầu tiên

Hãng Searchlight Pictures vừa tung ra những hình ảnh đầu tiên của dự án Nightmare Alley. Phim được huyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn William Lindsay Gresham ra đời năm 1946, do Guillermo del Toro làm đạo diễn. Đây là tác phẩm mới nhất của ông trong vai trò chỉ đạo, dự án trước đó là The Shape of Water (2017).