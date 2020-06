Phim quái vật ngoài không gian 'Alien' sẽ có phần 5?

Ngày 17.6 (giờ địa phương), trang IndieWire bất ngờ đăng tải thông tin thương hiệu phim quái vật ngoài không gian là Alien sẽ có phần 5 . Bằng chứng là đạo diễn, nhà biên kịch Walter Hill đã gửi cho nữ diễn viên Sigourney Weaver kịch bản nháp 50 trang của dự án Alien mới nhất và yêu cầu nữ nghệ sĩ nhận lời đóng vai cũ trong phần phim này. Walter Hill, năm nay đã 78 tuổi, là một trong ba nhà sản xuất của phần phim Alien đầu tiên ra đời năm 1979 do Ridley Scott chỉ đạo.

Theo nguồn tin mà IndieWire tiết lộ, phần phim mới nhất tiếp tục tập trung vào nhân vật của ngôi sao Sigourney Weaver là Ripley năm xưa. Hơn 40 năm trôi qua, thương hiệu Alien đã có 4 phần phim chính, ra mắt lần lượt vào các năm 1979, 1986, 1992 và 1997. Bốn phần phim đã giúp cho Sigourney Weaver trở thành một trong những ngôi sao hành động nổi bật ở Hollywood, mở ra một hướng đi mới của dòng phim quái vật ngoài không gian.

Bên cạnh đó, loạt phim trường thiên này cũng có các phần phim tiền truyện ăn theo là Prometheus (2012) và Alien: Covenant (2017). Thế nhưng chia sẻ với tạp chí Empire, ngôi sao phim Avatar cho biết bà không còn thích hợp để đóng vai cũ, và nhân vật Ripley cũng cần lui về quá khứ để nhiều nhân vật mới hơn có đất diễn.

Bốn phần phim quái vật ngoài không gian, thuộc tuyến truyện chính ra đời từ năm 1979 thế nhưng chỉ có hai phần đầu do Ridley Scott và James Cameron chỉ đạo được đánh giá cao về mặt chất lượng. Do đó, người hâm mộ rất kỳ vọng cái tên nào sẽ ngồi vào ghế đạo diễn cho dự án thứ 5 vực dậy thương hiệu phim hành động, sống còn ngoài không gian này.

IndieWire lẫn Cinemablend khiến độc giả có nhiều bất ngờ khi tiết lộ nhà làm phim Nam Phi Neill Blomkamp, người đứng sau tác phẩm khoa học viễn tưởng District 9 (2009) đã dành nhiều năm trời để phát triển phần thứ 5 của series Alien. Thế nhưng một câu hỏi đặt ra là đối với dự án mới nhất vẫn chưa thành hình, các nhà làm phim tìm kiếm gì trong đó? Theo nguồn tin có được, có thể dự án mới không tập trung hoàn toàn vào nhân vật Ripley năm xưa mà là "đòn bẩy" để khơi lại thương hiệu từng khiến nhiều người kinh ngạc.

IndieWire nhấn mạnh rằng, tương lai của Alien 5 tuy chỉ mới chớm nở nhưng lại có nhiều hứa hẹn. Hồi đầu tháng này, đạo diễn Ridley Scott chia sẻ với báo Los Angeles Times rằng ông vẫn còn chất liệu để sáng tạo tiếp loạt phim Alien nhưng không nói cụ thể nguồn chất liệu đó là để làm loạt phim thuộc tuyến truyện chính hay là các phần ăn theo. Hiện tại, nhà làm phim 83 tuổi đang bận rộn với dự án The last duel để kịp tiến độ xuất xưởng vào cuối năm nay. Còn nữ diễn viên Sigourney Weaver cũng đang loay hoay với loạt phim Avatar mới nhất do James Cameron ngồi ghế đạo diễn.