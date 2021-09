Phim 'Shang-Chi' có doanh thu ấn tượng giữa lúc biến thể Delta hoành hành rạp chiếu

Ra mắt từ ngày 3.9 tại phòng vé Bắc Mỹ giữa lúc tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thế nhưng bom tấn của "vũ trụ điện ảnh " Marvel là Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings do Destin Daniel Cretton chỉ đạo vẫn thu về thành tích ấn tượng cho hãng phim này. Theo số liệu của Box Office Mojo, phim thu về số tiền 29,6 triệu USD tại Bắc Mỹ chỉ trong ngày đầu xuất xưởng. Phim hiện được chiếu tại 4.300 rạp.