Phim siêu anh hùng, 'Star Wars' thống trị phòng vé thế giới 10 năm qua

Trong vòng 10 năm qua (2010-2019), vị trí thượng tôn trên chiếc ngai vàng doanh thu phòng vé là phim siêu anh hùng Avengers: End game (trên 2,79 tỉ USD) của anh em đạo diễn Anthony Russo và Joe Russo. Nhưng một mình Marvel không vẽ nên bức tranh phòng vé rộng lớn thập niên 2010, khi ở đó, thương hiệu phim lâu đời Chiến tranh giữa các vì sao mới là tác phẩm được công chúng Mỹ yêu thích nhất. Sau "con cưng" của nhà Marvel là các tác phẩm như Star Wars: The Force Awakens (trên 2,06 tỉ USD toàn cầu), Avengers: Infinity War (trên 2,04 tỉ USD), Jurassic World (trên 1,67 tỉ USD), The Lion King bản làm lại (trên 1,65 tỉ USD), The Avengers (trên 1,51 tỉ USD), Fast & Furious 7 (trên 1,5 tỉ USD), Avengers: Age of Ultron (trên 1,4 tỉ USD), Black Panther (trên 1,346 tỉ USD) và chốt danh sách là phần thứ tám của loạt phim Harry Potter (trên 1,341 tỉ USD).