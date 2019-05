Phim Song Joong Ki đóng chính bị tố bắt chước ‘Trò chơi vương quyền’

Bài đăng tố Asadal Chronicles (hay còn gọi là Arthdal Chronicles) bắt chước Trò chơi vương quyền được đăng tải vào tối 29.5 và nhanh chóng thu hút hơn 7.000 lượt xem cũng như nhận về hàng trăm bình luận bàn tán sôi nổi (tính đến 12 giờ ngày 30.5). Trong bài, người viết đã chụp màn hình những điểm giống nhau giữa hai tác phẩm và đặt lên bàn cân so sánh.

Kết quả, không ít người xem phải ngỡ ngàng bởi độ tương đồng cao của hai bộ phim Hàn - Mỹ từ bối cảnh, tạo hình nhân vật đến cả phục trang. Phần lớn cư dân mạng đều đồng ý với quan điểm của người viết, rằng Asadal Chronicles chẳng khác gì phiên bản Hàn của Trò chơi vương quyền. Họ khẳng định quần áo hay tạo hình nhân vật không hề phù hợp với thời cổ đại Hàn Quốc.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THEQUO Trang phục trong Asadal Chronicles (bên phải) có nhiều chi tiết "hao hao" với Trò chơi vương quyền (bên trái)

Khán giả xứ kim chi bày tỏ sự phẫn nộ: “Đoàn làm phim bên mình không biết gì về luật bản quyền à?”, “Quần áo giống nhau thật đấy”, “Điên thật rồi”… Nhiều người thẳng thừng chỉ trích ê-kíp Asadal Chronicles không biết xấu hổ, vì dám đạo nhái một bộ phim nổi tiếng toàn thế giới

Vài ý kiến còn mỉa mai rằng chỉ cần thay đổi ê-kíp thì có khi người xem còn tưởng nhầm Asadal Chronicles là Trò chơi vương quyền mùa 9. Ngoài ra, một số người hóm hỉnh nhắn gửi với ê-kíp Asadal Chronicles: “Sao chép ý tưởng cũng ổn thôi, nhưng đừng “copy” cả kết thúc gây tranh cãi của Trò chơi vương quyền nhé!”.

Bên cạnh đó, một số người hâm mộ phim kêu gọi khán giả đừng nên nhận xét chỉ qua hình ảnh hay trailer, mà hãy chờ đợi đến khi tác phẩm chính thức phát sóng rồi đưa ra đánh giá cũng không muộn.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE QUO Bối cảnh và góc quay của tác phẩm Hàn Quốc (bên phải) dễ dàng làm khán giả nhớ ngay đến Trò chơi vương quyền

Được biết, các cơ quan truyền thông xứ kim chi như Osen, TV Daily, MK… từng đề cập đến Asadal Chronicles với tiêu đề Trò chơi vương quyền bản Hàn. Trong họp báo chiều 28.5 (giờ địa phương), biên kịch Park Sang Yeon cũng chia sẻ anh vinh dự khi đứa con tinh thần được xem là phiên bản Hàn của ''bom tấn'' truyền hình Hollywood. Tuy nhiên, công chúng cho rằng Asadal Chronicles nên biết chừng mực chứ không nên bắt chước Trò chơi vương quyền quá nhiều, sẽ gây phản cảm.

Asadal Chronicles lấy bối cảnh ở Go Joseon (2333 - 108 trước công nguyên) và kể về những cuộc đấu tranh quyền lực và tình yêu của người dân ở thành phố cổ Asadal. Đây là bộ phim giả tưởng thời cổ đại đầu tiên của Hàn Quốc.

Nhân vật chính Eun Som được Song Joong Ki đảm nhận. Đối đầu với anh là Ta Gon do Jang Dong Gun thủ vai. Ta Gon luôn mang tham vọng trở thành người đứng đầu Asadal. Trong khi đó, Kim Ji Won đóng vai Tan Ya và Kim Ok Bin hóa thân thành Taeil Ha.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH OSEN Bốn diễn viên chính trong Asadal Chronicles trong họp báo vừa qua

Asadal Chronicles là dự án truyền hình do hai biên kịch tài năng Kim Young Hyun và Park Sang Yeon chấp bút. Bộ đôi được biết đến với các đứa con tinh thần ăn khách như The Great Queen Seondeok, Tree with Deep Roots, Six Flying Dragons… Đặc biệt, họ từng làm việc chung với Song Joong Ki trong phim Tree with Deep Roots. Song song đó, Asadal Chronicles còn là bộ phim đầu tiên của Song Joong Ki và Kim Ji Won sau hơn 3 năm kể từ lần hợp tác trong Hậu duệ mặt trời.

Asadal Chronicles do Kim Won Suk làm đạo diễn, được quay và hoàn thành khâu hậu kỳ 100% trước khi phát sóng. Phim chia ra ba mùa, phần đầu tiên dự kiến sẽ chiếu vào ngày 1.6 tới trên đài tvN.