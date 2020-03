Phim tài liệu ‘Break The Silence’ của BTS sắp phát hành

Break The Silence là câu chuyện hậu trường của hành trình world tour Love Yourself của BTS và vừa được xét duyệt để phát hành trong thời gian tới. Tập 1 có thời lượng 26 phút 24 giây (nói về tour diễn thế giới Love Yourself tại Nhật Bản), tập 2 dài 29 phút 41 giây (tour diễn vòng quanh châu Á). Đây sẽ là bộ phim thứ ba của BTS sau hai bộ phim tài liệu Burn The Stage: The Movie (năm 2018) và Bring The Soul: The Movie (2019).