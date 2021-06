Phim thiếu nhi ra rạp toàn cầu hè 2021

Spirit: Chú ngựa bất kham (Spirit Untamed)

Mùa hè năm nay, hãng DreamWorks “tấn công” màn bạc với Spirit: Chú ngựa bất kham. Bộ phim dựa trên tác phẩm nổi tiếng Spirit: Stallion of the Cimarron (2002) - sản phẩm vẽ tay duy nhất của DreamWorks nằm trong danh sách đề cử Oscar hạng mục Phim hoạt hình hay nhất. Siêu phẩm này đạt doanh thu 122,5 triệu USD phòng vé toàn cầu và đưa chú ngựa Spirit trở thành hình tượng quen thuộc với hàng triệu bạn nhỏ khắp thế giới

Chuyện phim xoay quanh hai nhân vật chính, cô bé Lucky và chú ngựa hoang Spirit, mang tới cuộc hội ngộ như “định mệnh” giữa con người và thiên nhiên. Lucky vốn là một cô bé cá tính, bướng bỉnh và không thích việc bị giới hạn bởi các quy tắc. Việc Lucky thường xuyên muốn trốn thoát đã khiến dì của cô - Cora cảm thấy không kiểm soát được. Và dì Cora đã bắt Lucky trở về Miradero dưới sự quản lý của cha.

Cuộc đời Lucky đã bước sang trang mới khi cô gặp Spirit - chú ngựa mang tâm hồn đồng điệu. Lucky và Spirit cùng nhau tận hưởng những giây phút êm đềm, hạnh phúc cho đến khi họ gặp phải một đám người xấu. Chúng vạch ra một kế hoạch nham hiểm nhằm đẩy Spirit và gia đình của anh vào cuộc sống giam cầm, lao động khổ sai.

Bố Lucky rất trân trọng người bạn Spirit của con gái mình ẢNH: UNIVERSAL

Điều đặc biệt là thông qua các tình tiết mới, mối liên kết bí ẩn với người mẹ quá cố của Lucky – người đua ngựa vĩ đại Milagro Navarro dần được hé lộ. Từ đó, họ cùng nhau khám phá ra khối di sản Mexico “khổng lồ” mà Lucky chưa bao giờ ngờ đến. Dòng máu quả cảm, khí chất trong người Lucky có lẽ cũng được kế thừa từ chính người mẹ của mình.

Nữ đạo diễn Elaine Bogan, người từng chỉ đạo các tác phẩm hoạt hình đình đám như DreamWorks Dragons, Trollhunters: Tales of Arcadia cầm trịch Spirit: Chú ngựa bất kham. Người sáng tạo câu chuyện cho The Boss Baby - Ennio Torresan đảm nhận vai trò đồng đạo diễn, song hành với Elaine Bogan. Kịch bản được chấp bút bởi Aury Wallington - tiểu thuyết gia, nhà văn truyền hình sở hữu vô vàn kịch bản các chương trình TV và là tác giả cuốn tiểu thuyết Heroes: Saving Charlie. Nhà đồng sản xuất của How to Train Your Dragon - Karen Foster cũng tham gia vào đội ngũ đứng sau tác phẩm.

Phim còn có sự góp mặt của dàn sao lồng tiếng sáng giá như Eiza Gonzalez (mỹ nhân của Fast&Furious Presents: Hobbs&Shaw), Mckenna Grace (Captain Marvel), nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Julianne Moore… Đặc biệt, trong trailer đầu tiên, bản hit Wildest Dreams với phần thể hiện của chính chủ nhân ca khúc - nữ ca sĩ Taylor Swift đang gây sốt mạng xã hội. Phim khởi chiếu ngày 4.6.

Thỏ Peter 2 (Peter Rabbit 2)

Phần phim đầu tiên của Peter Rabbit (Thỏ Peter) ra mắt năm 2018 đã thành công vang dội khi thu về hơn 350 triệu USD trên toàn thế giới và nhận được nhiều khen ngợi. Tiếp nối sự yêu thích của khán giả, phần phim tiếp theo mang tên Thỏ Peter 2 được lên kế hoạch ra mắt năm 2020 nhưng phải dời lịch do tác động của Covid-19. Sau thời gian dài lỗi hẹn, chàng thỏ đáng yêu và tinh nghịch nhất trái đất đã chính thức trở lại và lợi hại hơn nhiều lần.

Thỏ Peter 2 tiếp nối các sự kiện ở phần phim trước, Bea (Rose Byrne) và Thomas (Domhnall Gleeson) đã chính thức về chung một nhà. Thỏ Peter (James Corden) nay cũng đã trở nên nổi tiếng nhờ những bộ truyện tranh thiếu nhi. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh chàng thỏ và Thomas vẫn “cơm không lành, canh không ngọt”.

Peter vẫn khó lòng hòa hợp với cuộc sống nhàm chán hiện tại. Vì thế mà chàng thỏ quyết định bỏ nhà đi bụi để dấn thân vào những chuyến phiêu lưu mới. Trên đường đi, cậu làm quen được với Barnabas (Lennie James) – một người bạn cũ của cha mình. Peter và nhóm của Barnabas lên kế hoạch đột kích cướp thức ăn tại một khu hội chợ đông đúc.

Thỏ Peter hứa hẹn quậy tung màn bạc mùa hè năm nay ẢNH: SONY

Hậu quả là hội thỏ của Peter đều bị bắt. Đây là lúc anh chàng bắt đầu một hành trình mới vô cùng hấp dẫn để giải cứu những người bạn của mình. Từ đây, bộ phim mang đến những màn nghịch phá hài hước, rượt đuổi kịch tính và hành động “đỉnh cao” của gia đình nhà thỏ. Tác phẩm hứa hẹn sẽ “quậy” tung mùa hè này với hàng loạt tình tiết thú vị, tràn đầy sức sống.

Đồng thời, trên chuyến đi này, những ý nghĩa về tình bạn, tình cảm gia đình cũng dần được hé lộ. Thỏ Peter 2 không chỉ hài hước, tràn ngập tiếng cười sảng khoái mà còn đong đầy cảm xúc hơn phần phim trước đó.

Thỏ Peter 2 có sự trở lại của đạo diễn Will Gluck cùng màn góp giọng của dàn diễn viên đình đám quen thuộc gồm Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill, James Corden, Daisy Ridley, Margot Robbie và Elizabeth Debicki. Phim khởi chiếu ngày 11.6.

Mùa hè của Luca (Luca)

Phim hoạt hình của Mỹ do Pixar Animation Studios sản xuất và Walt Disney Studios Motion Pictures phân phối. Phim được đạo diễn bởi Enrico Casarosa, dựa theo kịch bản của Mike Jones và Jesse Andrews. Phần lồng tiếng các nhân vật do Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Marco Barricelli, Saverio Raimondo, Maya Rudolph và Jim Gaffigan đảm trách. Bộ phim sẽ là món quà tri ân dành cho nhà soạn nhạc người Ý Ennio Morricone , người lẽ ra sẽ là nhà soạn nhạc cho bộ phim, nhưng ông đã qua đời trước khi được mời tham gia.

Cảnh trong phim Mùa hè của Luca ẢNH: GALAXY

Mùa hè của Luca là bom tấn hoạt hình được chờ đợi vào mùa hè 2021 và là bộ phim hoạt hình thứ 24 đến từ xưởng phim Pixar. Phim bắt đầu bằng việc Luca – thủy quái chưa một lần bước chân lên bờ cảm thấy ngỡ ngàng thế nào trước “siêu năng lực” đặc biệt: toàn bộ cơ thể chuyển thành con người khi lên cạn. Luca gặp gỡ cậu bạn Alberto dưới biển và được rủ rê lên bờ cùng đi khám phá thế giới giữa mùa hè bất tận của nước Ý. Phim ra rạp ngày 18.6.

Space Jam: Kỷ nguyên mới (Space Jam: A New Legacy)

Phần tiếp theo của Space Jam (1996), do Malcolm D. Lee đạo diễn. Phim có sự tham gia của cầu thủ bóng rổ LeBron James như một phiên bản hư cấu của chính anh cùng với Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green và Cedric Joe trong các vai người thật đóng, trong khi Jeff Bergman, Eric Bauza, Zendaya… phụ trách phần lồng tiếng.

LeBron James trong phim Space Jam: Kỷ nguyên mới ẢNH: IMDB

Khi nhà vô địch bóng rổ, biểu tượng toàn cầu LeBron James và cậu con trai út Dom (Cedric Joe đóng) - người ước mơ trở thành một nhà phát triển game điện tử hơn là theo bước chân của cha mình – cảm thấy đang bị mắc kẹt trong Serververse, không gian ảo do một AI giả mạo tên là Al- G Rhythm (Don Cheadle) cai trị. LeBron phải cứu con trai mình và đưa về nhà an toàn bằng cách dẫn dắt Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Lola Bunny và toàn bộ băng nhóm nổi tiếng vô kỷ luật giành chiến thắng trong trận đấu bóng rổ với các nhà vô địch số hóa của Al-G trên sân.

Space Jam: Kỷ nguyên mới được hãng Warner Bros. Pictures phát hành vào ngày 16.7.

Khách sạn huyền bí: Ma cà rồng biến hình (Hotel Transylvania: Transformania)

Ra mắt năm 2012, Hotel Transylvania nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu phim hoạt hình ăn khách nhất thế giới. Sau gần 10 năm “chinhchiến”, dàn quái vật lầy lội của hãng Sony đã thu về gần 1,4 tỉ USD cùng vô số lời khen ngợi. Năm nay, khán giả sẽ tái ngộ Dracula và đồng bọn qua Khách sạn huyền bí: Ma cà rồng biến hình. Đây cũng là tập phim cuối cùng của thương hiệu với màn hoán đổi thân phận hài hước gây náo loạn cả xứ sở quái vật.

Từ trước tới nay, Hotel Transylvania luôn nhận được sự yêu thích của khán giả bởi phong cách làm phim sáng tạo, hài hước cũng như hàng loạt tình huống tréo ngoe, lầy lội nhưng vô cùng đáng yêu. Phần phim thứ tư này sẽ còn bùng nổ hơn trước với chuyến phiêu lưu hoàn toàn mới cùng yếu tố trẻ trung.

Cô nàng ma cà rồng Mavis do Selena Gomez lồng tiếng trong phim Khách sạn huyền bí: Ma cà rồng biến hình ẢNH: IMDB

Tác phẩm hứa hẹn sẽ hấp dẫn, sôi động và gần gũi với giới trẻ thông qua ca khúc How You Like That của nhóm BlackPink xuất hiện ngay trong trailer. Sự tươi mới này đến từ việc nữ ca sĩ Selena Gomez cũng sẽ góp mặt trong đội ngũ sản xuất song song với việc lồng tiếng cho cô nàng ma cà rồng Mavis quen thuộc.

Khách sạn huyền bí: Ma cà rồng biến hình do Jennifer Kluska, Derek Drymon đạo diễn với sự tham gia lồng tiếng của Brian Hull, Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Steve Buscemi, David Spade, Keegan-Michael Key, Asher Blinkoff. Phim sẽ ra rạp toàn cầu ngày 23.7.