Phim truyền hình Hàn Quốc 2021: Xu hướng nào sẽ lên ngôi?

Trong năm 2020, hai phim truyền hình đình đám Thế giới hôn nhân (tựa gốc: The World of Married) và Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) thành công vang dội nhờ khai thác mạnh mẽ những góc khuất trong đời sống hôn nhân. Ngoài những tình tiết kịch tính, bất ngờ, hai tác phẩm đều đan xen khéo léo những “cảnh nóng”, giúp thể hiện mối quan hệ rắc rối giữa các nhân vật, đồng thời đẩy cảm xúc người xem lên cao trào.