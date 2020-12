Phim Việt sắp nới lỏng cho cảnh nóng, bạo lực với mức phân loại C21?

Sáng 14.12, hội nghị - hội thảo "Đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật điện ảnh (sửa đổi) khu vực phía Nam" do Bộ VH-TT-DL tổ chức vừa diễn ra tại TP.HCM. Tại hội thảo, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) cho biết: "Mức phân loại độ tuổi C21 sẽ cho các phim có cảnh bạo lực, nhạy cảm ở cấp độ cao hơn so với C18 hiện nay". Tại Điều 27 của Luật Điện ảnh (sửa đổi), về phân loại phim Việt, dự thảo đưa ra một số mức phân loại độ tuổi mới so với trước đây. Ngoài C13, C16 - cấm trẻ em dưới 13, 16 tuổi xem, thì có mức mới là PG - phim cho phép trẻ em dưới 13 tuổi được xem phim C13 với điều kiện đi cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Với mức phân loại mới này, hầu hết các ý kiến tham dự hội thảo đều đồng tình, cho rằng đây là một tiến bộ trong việc sắp xếp, phân loại phim, tránh tình trạng cứng nhắc khi phim dành cho thiếu nhi nhưng người trên 13 tuổi mới được xem, hoặc những bộ phim dành cho gia đình nhưng trẻ em nhỏ lại không được xem cùng bố mẹ.

Quang cảnh buổi hội nghị - hội thảo "Đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật điện ảnh (sửa đổi) khu vực phía Nam" Ảnh: P.C.T

Nhà sản xuất và đạo diễn ủng hộ, chủ rạp chưa tán thành

Với mức phân loại C21 - phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 21, nhiều ý kiến trái chiều từ phía những người làm phim và chủ rạp. Người làm phim hoàn toàn đồng tình với mức C21 để có thể tự do sáng tạo nội dung phim hết mức có thể, nhưng chủ rạp lại không muốn vì hạn chế kinh doanh của họ khi bị mất tới 3 đối tượng tuổi từ 18, 19, 20 cho một bộ phim C21.

Phía chủ rạp CGV, Lotte, hay Galaxy đều lên tiếng bỏ mức C21, nhưng ý chính của họ vẫn mong C18 sẽ làm luôn nhiệm vụ của C21, vì người 18 tuổi đã đủ nhận thức của một công dân để quyết định có xem hay không. Ông Nguyễn Hoàng Hải – đại diện phía CGV Việt Nam, nêu ý kiến: "Thực tế, tiêu chí phân loại này không phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam và trình độ nhận thức của người Việt Nam . Cụ thể tại Việt Nam, người 18 tuổi được pháp luật xem là thành niên. Do đó, để phù hợp với thực tế doanh nghiệp, chúng tôi đề xuất bỏ tiêu chí phân loại C21 như dự thảo".

Đại diện Galaxy cho rằng mức phân loại C21 sẽ tạo thêm rào cản trong việc đưa phim điện ảnh đến với khán giả nên cũng nêu ý kiến bỏ mức C21. Ông Lee Jin Sung - Tổng giám đốc Lotte Entertainment Việt Nam, nhận định: "Rất khó phân biệt giữa C21 và C18, nên có thể lấy những quy định của C21 áp dụng cho C18 hiện nay và bỏ mức C21 đi. Khán giả đến rạp cũng khó biết được đâu là 20 tuổi hay 21 tuổi để có cho vào hay không".

Ông Nguyễn Thế Phong - Giám đốc Công ty Hoan Khuê (HKFilm), đồng tình: "Điều 27 là điều rất quan trọng với những người sản xuất phim. Mức C21 phải khác biệt so với mức C18 hiện tại thì mới thể hiện rõ sự thay đổi. C21 nới lỏng hơn nhưng về mặt luật cần tư vấn thêm, vì theo quy định chung, chúng ta quy định người lớn là trên 18 tuổi. Vậy trên 21 tuổi có gì khác biệt?". Ông Phong nói cần có có hướng dẫn cụ thể hơn về các mức phân loại C18, C21 và hy vọng "mức C21 sẽ cực kỳ thoáng với nhà làm phim".

Nhà sản xuất - diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng ủng hộ có mức C21. Theo chị: “Nếu có mức C21, tôi nghĩ các nhà làm phim sẽ không còn ngại ngần điều gì mà sẽ sáng tạo hoàn toàn, miễn là không vi phạm pháp luật hay bôi nhọ nhà nước, hay liên quan đến chính trị…”.

Đạo diễn Phan Đăng Di