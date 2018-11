Phủ nhận trở lại với Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu thoải mái để Diễm My hôn má

Khi Will giới thiệu khách mời là ba ca sĩ Hồ Quang Hiếu, Tim, Khánh Phương thì Diễm My reo lên mừng rỡ: “Trời ơi, sao hôm nay chương trình "chiêu đãi" em vậy, mời nguyên một dàn trai đẹp luôn. Trời ơi nhìn Will bên kia chỉ biết thở dài”.

Bất mãn trước “lời than” của đồng nghiệp, Will chia sẻ lần đầu có ba nam thủ lĩnh cùng tham gia vì Diễm My mê trai nên các nghệ sĩ nam từ chối hết khi nghe tên MC. Vừa bị bạn dẫn “bóc phốt” nhưng nữ diễn viên không ngần ngại “tấn công” Hồ Quang Hiếu. Diễm My phấn khích khen giọng ca Con bướm xuân sở hữu nét đẹp hoàn hảo và “bạo dạn” hôn má với mục đích “chữa mụn” cho anh.

Trước sự tấn công của nữ diễn viên xinh đẹp, Hồ Quang Hiếu không quá ngại ngần. Cách đây vài ngày, bức ảnh anh và Bảo Anh đi ăn chung cùng nhau được dân mạng chia sẻ. Nam ca sĩ lên tiếng cho biết cả hai chỉ còn là bạn bè, hiện anh vẫn độc thân. Hành động của Diễm My khiến Khánh Phương “ghen tị” cho rằng Hồ Quang Hiếu là người đàn ông may mắn trong ngày hôm nay.

Ảnh: Katsu Team Ngọc Linh mũm mĩm ngày trở lại sóng truyền hình