'Phượng khấu' phát YouTube sau khi vào top 10 TV Shows Đông Á và Đông Nam Á

Công chiếu độc quyền trên POPS app lần đầu vào tháng 3 – 5.2020, dự án Phượng khấu được tiếp nối với MV Ngô đồng (ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung), MV Phượng khấu (ca sĩ Jang Nguyễn), MV Hoàng Hoa (ca sĩ Long Nhật)… và sau đó là album Ngô đồng thuộc dòng nhạc cổ phong của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung với phần nhạc trích từ phim Phượng khấu: Ngô đồng (Jang Nguyễn), Đóa tóc hương bay (Minh Hà), Phượng khấu (Jang Nguyễn), Sương nằm trong lá (Hứa Kim Tuyền)… Tất cả bài hát đều có phần lời thơ từ đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh (vốn là giáo viên dạy văn và từng ra mắt tập thơ). Chỉ riêng phần âm nhạc, dự án Phượng khấu đã tạo dấu ấn với bài Ngô đồng, được xem là làn gió lạ, khai phá dòng nhạc cổ phong thuần Việt.

Cuối năm 2020, trang NME (của Anh) đã tổng hợp lại những bộ phim live-action, phim dài tập, chương trình... đáng xem nhất năm 2020 ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Cái tên Phượng khấu đã xuất hiện trong top 10 cùng các tác phẩm nổi tiếng của nước bạn: Alice In Borderland , My Teen Romantic Comedy SNAFU, Aggretsuko, Haikyuu!! (Nhật Bản), The Gifted: Graduation (Thái Lan), Itaewon Class, Kingdom ( Hàn Quốc ), Titoudao: Inspired By The True Story Of A Wayang Star ( Singapore ), The Ghost Bride (Malaysia).