Phương Mỹ Chi 'lột xác' giảm 8 kg để đóng phim điện ảnh 'Mùa hè 1999'

Mùa hè 1999 là bộ phim về câu chuyện của tuổi trẻ những năm 1990. Phim mang màu sắc hoài cổ, quy tụ dàn diễn viên còn rất trẻ, toàn những gương mặt triển vọng nhưng chưa nổi tiếng trên màn ảnh rộng, với Tuyết Anh - từng được biết đến qua phim Chị trợ lý của anh của Mỹ Tâm (lần này đóng vai Thanh Tú), Sơn Soho (vai Hoàng), Trịnh Tài - từng đóng nam chính phim kinh dị Bắc Kim Thang (vai Phong), Khánh Linh (vai Lam), Tiến Đức (vai Sơn) của cột mốc 1999; và Phương Mỹ Chi (vai Minh), nghệ sĩ Minh Phượng (vai Diệu - bà ngoại Minh), Quang Vũ (vai Bear), Bảo An (vai Hà), Bảo Ngọc (vai Thúy), Hồng Nhung (vai Thảo), Him Phạm (vai Lucas) của cột mốc 2015.

Sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi trong phim là điều khiến không ít người quan tâm. "Sự thay đổi về mặt tạo hình của Phương Mỹ Chi sẽ đem đến những điều hay ho cho vai diễn của cô nàng trong Mùa hè 1999" - đạo diễn Thắng Vũ nói.

Phương Mỹ Chi tiết lộ bản thân rất yêu thích diễn xuất, từng đi thử vai nhiều lần nhưng đều trượt. Đây là lần đầu, học trò ca sĩ Hiền Thục trong Giọng hát Việt nhí 2014 có dịp thử sức với lĩnh vực phim ảnh. Phương Mỹ Chi kể lại kỷ niệm casting phim Mùa hè 1999: "Hai ngày sau khi casting, tôi được đoàn phim báo trúng vai. Nhưng niềm vui và nụ cười chưa kịp tắt, tôi 'đứng hình' khi biết đoàn phim yêu cầu tôi phải giảm cân, mà phải giảm tận 8 kg - một con số khủng khiếp. Đến giờ, tôi đã đi được một nửa chặng đường của 8 kg đó". Phương Mỹ Chi tin khán giả cảm nhận được sự khác biệt trong diễn xuất của cô khi xem phim mới.

Phim Mùa hè 1999 của đạo diễn Thắng Vũ lấy bối cảnh TP.HCM, tập trung hai mốc thời gian: thời hiện tại và quá khứ năm 1999, kể về câu chuyện của ba thế hệ: bà ngoại - mẹ - con gái liên kết với nhau bằng những đoạn hồi ức tuổi trẻ dữ dội, cuồng nhiệt của mỗi người.

Mùa hè 1999 còn gây ấn tượng mạnh bởi âm nhạc và tinh thần tuổi trẻ cuồng nhiệt đúng chất của những năm 1990. Đặc biệt, từ chiếc xe Dasu (xe lam), xe chở mía đến những sân patin, những chiếc đèn xoay lấp lánh được tái hiện một cách chỉn chu trong phim. Mở đầu đoạn First Look (những hình ảnh đầu tiên) vừa được giới thiệu, Mùa hè 1999 đưa khán giả bước lên cỗ máy thời gian quay ngược về khoảng thời gian trước sự kiện “Y2K” (sự cố máy tính năm 2000 do các máy tính thế hệ cũ, các vi mạch đồng hồ điện tử cũ không thể nhận biết được sự khác biệt giữa các năm 2000 và 1900). Bên cạnh những giai điệu quen thuộc của bài hát Em về tinh khôi gần gũi và quen thuộc, những hình ảnh các bạn trẻ nổi loạn và đầy cá tính, Mùa hè 1999 nổi bật với màu sắc retro gợi nhớ đến cả một khoảng trời ký ức gắn liền với thế hệ 8x, 9x.