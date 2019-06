Phương Thanh 'gây bão' với 'Độ ta không độ nàng' cải biên

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang quay cuồng với trào lưu "độ ta không độ nàng", là ca khúc nhạc Hoa lời Việt và được rất nhiều nghệ sĩ, bạn trẻ cover, trong đó có thể kể đến Anh Duy, Thái Quỳnh, Khánh Phương, Hương Ly... Ca khúc tạo nên điều bất ngờ khi lần đầu tiên trong lịch sử nhạc Việt có đến 9 phiên bản của một bài hát cùng vào Top 100 #zingchart. Tuy nhiên, dù đang "tạo sóng" nhưng chính bản thân ca khúc này cũng gây ra không ít tranh cãi trái chiều. Một số người cho rằng nội dung ca khúc cũng như các bản cover đang sử dụng nhiều hình ảnh có ảnh hưởng không tích cực tới người tu hành…

Không nằm ngoài “cơn sốt”, Phương Thanh đã tung ra ca khúc mới, dựa trên nền nhạc của bài cũ với tên gọi Tự thân nàng hãy cứu độ nàng. Tuy nhiên, lời bài hát này hoàn toàn ngược lại với bản gốc lời Việt trước đó. Nếu như theo bản gốc lời Việt, ngay ở câu hát đầu tiên “Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng" viết như như một lời oán trách của vị hòa thượng với đức Phật về câu chuyện tình không thành của mình. Thì bài hát của Phương Thanh, mở đầu ca khúc là câu hát: “Phật ngự tòa uy nghi quá, cứu giúp nhân sinh khổ nạn. Đời người còn si, dục, tham, cứ mãi không buông xác phàm...”. Có thể thấy, ca từ trong phiên bản của Phương Thanh có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại với bản lời Việt đang lan truyền rầm rộ.

Hay ở câu hát: “Mộng này tan theo bóng phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng?”, thì trong bản cải biên ca khúc của Phương Thanh viết lại: “Lòng này bám chấp vì đâu, muốn thoát xin hãy quay đầu. Nguyện lòng nương theo Đức Phật, giữ gìn manh áo cà sa, tự thân nàng hãy cứu độ nàng”.

Ngay sau khi vừa đăng tải trên YouTube, bản thu Tự thân nàng hãy cứu độ nàng của Phương Thanh đã thu hút hàng nghìn lượt nghe, đông đảo lượt yêu thích và bình luận

Giọng ca Trống vắng đã thay đổi hoàn toàn tinh thần cả bài hát, hướng lời ca xa rời tình yêu thông thường. Bản cover của Phương Thanh đã truyền một thông điệp hướng thiện đến người nghe, trong đó đề cao tinh thần tín ngưỡng và hơn nữa là giá trị, niềm tin của một tôn giáo.

Phương Thanh cũng đã có những chia sẻ trên chính tài khoản mạng xã hội về bài hát này. Theo Phương Thanh, sự chỉnh sửa này là để cho đúng với ý nghĩa và quan điểm về triết lý nhân sinh của Phật giáo. “Ca khúc Tự thân nàng hãy cứu độ nàng dựa trên phần nhạc gốc của bài Độ ta không độ nàng đang gây sốt những ngày qua, được Sư thầy Thích Đồng Hoàng đặt lại lời để phù hợp với tinh thần của Phật pháp. Là một ca sĩ, cũng là một Phật tử, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc truyền bá lại những gì đúng đắn của chánh pháp”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Đồng thời, Phương Thanh cũng cho biết lời bài mới đã được biên soạn kỹ lưỡng. Nói về lời bài hát cũ được dịch ra, nữ ca sĩ cho biết nó thiên về mô tả "nghiệp duyên hồng trần" và giải thích lý do vì sao ca khúc này lại hot đến thế. “Lời bài hát mới này chính là những lời lẽ và ý của Chánh pháp, được biên soạn kỹ lưỡng bởi quý Thầy. Thế cho nên tinh thần từ bi và trí tuệ được truyền tải nguyên vẹn. Tránh bị xuyên tạc hay bóp méo, để mọi người hiểu cặn kẽ được oai nghi của Chánh pháp. Lời bài hát như một sự cảnh tỉnh, nhắc nhở thế gian quay đầu là bờ, là ngọn đèn trí tuệ hãy tự thắp lên mà đi. Trong khi phần lời bài hát cũ chủ yếu mô tả về "nghiệp duyên hồng trần”, nó dậy sóng bởi thế gian yêu đương chia ly đau khổ quá nhiều do chưa ngộ ra. Cuộc sống luôn có hai mặt tiêu cực và tích cực, ít nhất cũng là mặt trái đáng để chúng ta nhìn lại hiểu rõ tâm can bị mắc kẹt chưa tỉnh ngộ của thế gian. Đó cũng là những hiện tượng có thật, vẫn tồn tại ở ngay những người tu có căn cơ chưa vững”.

Nữ ca sĩ sinh năm 1973 liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về bản thu, cô vui mừng khi ca khúc được đón nhận

"Bài hát này không nhằm ép buộc bất kỳ ai phải thay đổi suy nghĩ cả, vì hãy biết đó là điều bất khả thi khi thay đổi quan điểm của số đông. Với những ai đang trong nghiệp tình duyên dang dở, bế tắc. Nếu đủ duyên, ta nên là người trung chuyển gieo duyên họ quay về với Chánh pháp. Thông qua bài hát đó tôi làm phận sự đúng đắn khi được giao phó, đó là trách nhiệm của một người Phật tử. Tôi chỉ muốn là người được chỉ giao nói lên những quan điểm đúng đắn đúng với triết lý Chánh pháp. Đó cũng chính là niềm tin của bao người và cũng là niềm tin của chính tôi", cô chia sẻ thêm.

Chính sư thầy Thích Đồng Hoàng cũng chia sẻ về lý do biên soạn lại lời cho bài hát: "Thật sự chúng tôi suy nghĩ rất nhiều khi quyết định viết lại lời bài hát này. Chúng tôi không có ý biện luận về việc đúng sai hay tư tưởng của người viết cũ, chỉ là thấy âm điệu hay xin được mượn để tỏ tâm sự của mình về ái nhiễm và xúc chạm của thế gian. Thật sự viết xong phải suy nghĩ giao cho ai trình bày vì nhiều lý do, nhất là vấn đề nhạy cảm, nhưng rất may mắn, với tâm đạo nhiệt tình ca sĩ Phật tử Phương Thanh, pháp danh Nguyên Hương đã nhận bài hát trong sự hoan hỉ và tâm đạo mạnh mẽ. Trong 12 tiếng đồng hồ (lúc gửi bài là 11 giờ khuya) với ê-kíp nhiệt tình 12 giờ trưa hôm sau đã thực hiện thu âm và cho ra mắt cộng đồng xã hội".

Ngay sau khi vừa đăng tải trên kênh mạng xã hội, bản thu của Phương Thanh đã thu hút hàng nghìn lượt nghe, đông đảo lượt yêu thích và bình luận. Nhiều khán giả cho rằng đây là ca khúc hay, bày tỏ sự hưởng ứng trước bản chỉnh sửa lời ca khúc được cho là thấm nhuần tư tưởng Phật giáo. Rất nhiều bình luận của khán giả cho rằng: "Đây mới là tinh thần mà tôi tìm kiếm", "Nghe ca khúc này thấy thoải mái quá"...

Độ ta không độ nàng vẫn đang "gây bão". Bằng chứng là các ca sĩ liên tục tung ra những bản cover khác nhau thu hút hàng triệu lượt nghe

"Không một chữ nào thừa chị yêu. Hoan hỉ vô cùng cả ngày hôm nay, đến giờ em vẫn còn nhẩm lời bài hát này. Không ghét bài gốc và người sáng tác, chỉ thấy thương. Cầu mong Chánh pháp được lan tỏa ngày càng nhiều những ca khúc Phật giáo hay như thế này. Em xin nguyện làm người lan tỏa cùng với chị", tài khoản Tuyết Vân chia sẻ.

Một khán giả khác cũng bày tỏ: "Chị nói đúng quá. Không tự dưng một bài hát có thể đi vào lòng rất nhiều người như vậy. Đọc rất nhiều bài viết liên quan đến Độ ta không độ nàng chỉ duy có bài của chị là nói đúng những gì em tâm niệm về bài hát đó. Thật sự rất tri ân chị và các quý Thầy đã phổ lại lời bài hát cho chúng con có thể nghe thoải mái nhất".

Trước sự đón nhận của mọi người, Phương Thanh hào hứng chia sẻ thêm, chắc do nhân duyên thiện lành nên hiện tại cô đã có 5 bài hát về Phật giáo rất hay, trong đó có Tự thân nàng hãy cứu độ nàng. Tính đến hiện tại, chỉ sau khoảng hai ngày ra mắt, bản thu mới của Phương Thanh đã đạt hơn 600.000 ngàn lượt xem, nằm trong Top 53 #zingchart.