Piano thế giới 'đổ' đến Việt Nam

Nghệ sĩ piano - nhà giáo dục âm nhạc Trang Trịnh cho rằng, đây có thể xem là dấu hiệu của những biến chuyển trong đời sống âm nhạc cổ điển.

Vòng loại cuộc thi piano quốc tế - Đường đến nhà hát danh tiếng Carnegie Hall (Piano House International Competition - Your Road to Carnegie Hall), do Piano House International cùng Tổ chức Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn Á Châu (AMPA Education) tổ chức giữa tháng 5 vừa kết thúc tuyển sinh. Vòng loại tại VN là một phần quan trọng của tour vòng loại cuộc thi piano quốc tế này, cùng với Thái Lan, Đài Loan, Singapore và Indonesia. Ở cuộc thi này, những tài năng piano từ 3 tuổi trở lên đều có thể tranh tài để có cơ hội tỏa sáng và trình diễn trong đêm gala chung kết tại Nhà hát Carnegie Hall ở thành phố New York, Mỹ. 6 thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển trực tiếp vừa được công bố: Bảo Ngọc, Hoàng Hà, Lan Anh, Minh Quân, Đăng Duy, Nghi Anh. Vòng chung kết và gala sẽ diễn ra tại New York vào ngày 15 - 16.9 tới.