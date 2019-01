Quả cầu vàng 2019: Cuộc đua giữa phim siêu anh hùng và phim âm nhạc

Dòng phim độc lập được đề cử cũng không thiếu những cái tên sáng giá như If Beale street could talk, The favourite, Green book hay bộ phim đen trắng xuất sắc Roma.

Phim về người da màu lên ngôi?

Ở hạng mục phim chính kịch, bảng đề cử của Quả cầu vàng có đến 3 bộ phim về người da màu là Black Panther , BlacKkKlansman và If Beale street could talk. Cả ba bộ phim đều do 3 đạo diễn và chủ yếu là các diễn viên da đen đảm nhiệm các vai chính. Điều đó cho thấy điện ảnh Mỹ đang ngày càng chú trọng đến các chủ đề về màu da, sắc tộc và các vấn đề chính trị hay thời cuộc.

Chadwick Boseman trong phim Black Panther

Black Panther (đạo diễn Ryan Coogler) là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên được đề cử giải phim hay nhất tại Quả cầu vàng và nhiều khả năng thắng giải. Bên cạnh giá trị giải trí, nó còn là một tác phẩm đột phá khi đề cao giá trị truyền thống, văn hóa và lòng tự hào của người da đen, cho dù đây chỉ là một tác phẩm hư cấu.

Hai tác phẩm còn lại trong bảng đề cử phim chính kịch là Bohemian Rhapsody và A star is born cũng đều là phim âm nhạc ăn khách. Bohemian Rhapsody kể về ban nhạc Queen, trong đó nổi bật là ca sĩ hát chính Freddie Mercury (Rami Malek đóng), dù không được lòng giới phê bình, nhưng khán giả đã đón nhận nồng nhiệt và vươn lên đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất toàn cầu, với 714 triệu USD so với kinh phí chỉ 52 triệu USD. A star is born cũng ăn khách không kém, nhưng điều quan trọng hơn là bộ phim đầu tay của Bradley Cooper trong vai trò đạo diễn (kiêm nam chính) và Lady Gaga trong vai nữ chính đã nhận được những phản hồi tích cực của giới phê bình.

A star is born đang có nhiều khả năng thắng giải phim chính kịch hay nhất. BlacKkKlansman, bộ phim hình sự châm biếm sự kỳ thị chủng tộc của đảng 3K (Ku Klux Klan) vô cùng xuất sắc của đạo diễn da màu kỳ cựu Spike Lee - người đã thắng giải thưởng lớn tại LHP Cannes năm 2018 với bộ phim này - cũng là một ẩn số thú vị.

Ở hạng mục phim hài, nhạc kịch; cho dù Crazy rich Asians hay Mary Poppins returns là hai tác phẩm ăn khách và được truyền thông ủng hộ; hay Vice, bộ phim tiểu sử về Phó tổng thống Dick Cheney dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng năm nay với 6 hạng mục; nhưng cuộc cạnh tranh gần như thuộc về hai tác phẩm độc lập The favourite và Green book.

Cuối cùng, bộ phim được giới phê bình ca ngợi nồng nhiệt nhất là Roma của đạo diễn Alfonso Cuaron cũng dự báo đem về một vài giải thưởng quan trọng nhất. Bộ phim đen trắng tuyệt đẹp và đầy cảm xúc này là hồi ức tuổi thơ của đạo diễn Cuaron về những năm tháng biến động của đất nước Mexico và thân phận của những con người nhỏ bé. Bộ phim được phát chính thức trên kênh Netflix và gần như nắm chắc giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất cùng giải Đạo diễn xuất sắc cho Alfonso Cuaron.

Ở hạng mục phim hoạt hình, chưa có tác phẩm nào nổi trội thực sự, cơ hội chia đều cho Incredibles 2 và Spider-Man: into the Spider-Verse.

Lady Gaga đầy triển vọng đoạt giải

Gương mặt mộc mạc, giọng hát tuyệt vời, lối diễn xuất chân thực và đầy cảm xúc với vai Ally trong A star is born, Lady Gaga đã khiến giới phê bình đồng loạt tán dương và giống như nhan đề bộ phim, Lady Gaga là “vì sao vụt sáng” của điện ảnh năm nay.

Dù đối thủ cạnh tranh với Lady Gaga ở hạng mục nữ diễn viên chính phim chính kịch đều là những gương mặt kỳ cựu như Glenn Close (phim The wife), Nicole Kidman (Destroyer) hay Melissa McCarthy (Can you ever forgive me?), Rosamund Pike (A private war), nhưng Lady Gaga vẫn là cái tên được dự báo chiến thắng hạng mục này.

Hạng mục nam diễn viên chính phim chính kịch, cơ hội chia đều cho Bradley Cooper (A star is born) và Rami Malek (Bohemian Rhapsody). Nếu Rami Malek gần như hóa thân vào vai ca sĩ huyền thoại Freddie Mercury thì Bradley Cooper cũng xứng đáng không kém với vai Jack, một ngôi sao chìm đắm trong nghiện ngập và để sự nghiệp xuống dốc. Cả hai diễn viên này đều thể hiện chân thực chân dung của những nghệ sĩ tài năng nhưng cuộc sống riêng tư nhiều bất ổn. Một gương mặt kỳ cựu là Willem Dafoe cũng được khen ngợi với vai chân dung họa sĩ thiên tài Vincent van Gogh trong At Eternity’s gate, nhưng xem ra ông khó vượt qua được hai ngôi sao trẻ nói trên.

Tương tự, hạng mục nam diễn viên chính phim hài/nhạc kịch là cuộc đua tay đôi giữa hai ngôi sao Christian Bale (Vice) và Viggo Mortensen (Green book).

The favourite, bộ phim hài về đề tài “cung đấu” trong cung điện nước Anh thế kỷ 18 cống hiến 3 vai diễn xuất sắc là Olivia Colman (vai nữ hoàng Anne), Rachel Weisz (Sarah Churchill) và Emma Stone (Abigail). Cả ba đều được đề cử Quả cầu vàng cho nữ diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất. Olivia Colman được dự báo chiến thắng giải nữ diễn viên chính hạng mục phim hài/nhạc kịch trong khi Emma Stone cũng có cơ hội mang về tượng vàng thứ 2.

Hạng mục quan trọng cuối cùng là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tranh giải với những đàn anh kỳ cựu như Mahershala Ali (Green book), Adam Driver (BlacKkKlansman), Sam Rockwell (Vice) hay Richard E.Grant (Can you ever forgive me?), nhưng nam diễn viên trẻ đang lên Timothee Chalamet mới là cái tên được dự báo chiến thắng. Với vai diễn một chàng thanh niên trẻ nghiện ngập ma túy trong Beautiful boy, Timothee Chalamet một lần nữa chinh phục giới phê bình sau vai diễn đột phá trong Call me by your name năm ngoái.