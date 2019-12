Quả cầu vàng 2020 thiếu vắng phim kinh dị

Năm 2018 là năm ghi dấu nhiều thành tựu đáng kinh ngạc của các bộ phim kinh dị. The shape of water giành chiến thắng ngoạn mục với 4 giải thưởng trong số 13 đề cử tại Oscar, bao gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc và Nhạc phim hay nhất. Trong khi đó, với Get out, đạo diễn kiêm biên kịch Jordan Peele đã giành chiến thắng giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, không có đề cử nào cho thể loại phim này trong giải Quả cầu vàng 2020 dù có những cái tên từ diễn viên đến tác phẩm từng được giới phê bình đánh giá tốt về chất lượng, được khán giả ủng hộ.

Đầu tiên phải kể tới Us, bộ phim xoay quanh một gia đình người da đen phải chiến đấu với các bản sao của mình. Trước đó, nhiều người lo ngại đạo diễn Jordan Peele khó vượt qua được cái bóng của Get out. Tuy nhiên, nhà làm phim một lần nữa chứng minh được tài năng của mình khi biến Us trở thành một tác phẩm có sức ảnh hưởng, được 94% giới phê bình đánh giá tích cực trên trang Rotten Tomatoes cùng nhiều lời ca ngợi là kiệt tác tiếp theo của thể loại kinh dị.