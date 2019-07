Quá khứ 'bất hảo' của 'nữ hoàng rapper' Cardi B

Trong lễ trao giải Grammy năm nay, nữ rapper đã xuất sắc mang về 5 đề cử. Trong đó, các hạng mục bao gồm: Thu âm của năm (I Like It), Album của năm (Invasion Of Privacy), Trình diễn Rap xuất sắc nhất (Be Careful), Album Rap xuất sắc nhất (Invasion Of Privacy) và Hợp tác nhạc Pop xuất sắc nhất (Girls Like You). Trước thành công này, tờ Forbes đã phong cho Cardi B là “nữ hoàng nhạc rap”, danh hiệu trước đó Nicky Minaj đã giữ vững nhiều năm liền.