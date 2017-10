Trong bài phỏng vấn, Thanh Lam được đặt vấn đề rằng nhiều ca sĩ đi hát bolero vì khán giả đang chuộng dòng nhạc này thì liệu Thanh Lam có định thử hát bolero không. Nữ ca sĩ cho biết bolero cũng là một dạng nhạc "Country Việt Nam" (nhạc đồng quê) và rất phù hợp với cảm xúc của người dân. Tuy nhiên, cô hát loại nhạc nào cũng muốn có dấu ấn riêng nên ngại mình công phá và sáng tạo bolero quá sẽ khiến người nghe không hài lòng. Cô cũng cho rằng nhạc bolero ngày nay như “cái mỏ” mà các nghệ sĩ đều muốn khai thác theo thị trường nên nó đã bị thương mại hóa, biến tướng và bào mòn mất đi vẻ tự nhiên vốn có.

Thanh Lam còn chia sẻ: "Trong miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu chấm hỏi về điều này”.

Trước những phát ngôn có phần nhạy cảm và thẳng thắn của đàn chị, ca sĩ Quách Tuấn Du tỏ vẻ bức xúc: “Chị ơi chị làm ơn bớt phát ngôn hất chén cơm giùm cho tụi em có bữa cơm với! Gia đình em không may mắn có cha là nhạc sĩ quốc gia như chị, em buôn gánh bán bưng để đổi lấy nghề như hôm nay là may mắn lắm rồi. Chị cũng thông cảm cho tụi em miền Nam, miền Tây vốn dĩ không phải vùng đất nghệ thuật có sẵn. Nhà nghèo không được ăn học đến nơi đến chốn, ăn không no đủ lấy gì được học hành như chị…”. Giọng ca Thà rằng như thế còn nói rằng những ca sĩ không có học vấn cao cũng có kiến thức âm nhạc đủ để sống được với nghiệp cầm ca.

Bằng nhiều từ ngữ khá gay gắt, nam ca sĩ còn cho rằng bởi vì những ca sĩ như mình không xuất thân con nhà nòi, không có điều kiện học hành tử tế nên việc được các đài truyền hình lớn mời diễn là điều không tưởng. Và để tồn tại được với sân khấu, điều tất yếu các ca sĩ nhạc bình dân buộc phải làm là tự PR cho mình bằng nhiều hình thức, kể cả nhờ đến lượt “share” của khán giả trên mạng xã hội. “Những câu nói của chị đôi khi làm ảnh hưởng đến tâm lý khán giả mà khán giả thời nay họ thông minh sáng suốt biết nhận thức đôi khi còn quay lưng lại với chị, biết đâu họa từ khẩu nghiệp”, Quách Tuấn Du viết.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Thanh Lam đã có một phát ngôn khá nhạy cảm, động chạm đến tự tôn của nhiều ca sĩ không có điều kiện được theo đuổi học vấn. Mặt khác, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho rằng Thanh Lam sở hữu giọng hát đẳng cấp không thể bàn cãi nhưng thi thoảng vẫn vướng phải “vạ miệng” vì những phát ngôn có phần quá phiến diện. Trước đây, cô và Mr. Đàm cũng từng vướng lùm xùm “khẩu chiến” với nhau về quan điểm nhạc hàn lâm và nhạc thị trường gây nhiều tranh luận.

Hồng Nhi

Ảnh: FBNV