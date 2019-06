'Quái kiệt' Javier Botet: 'Siêu sao kinh dị' của Hollywood

Không xuất hiện lộng lẫy và tỏa sáng trong các thước phim làm say lòng khán giả như các tài tử lừng danh, Javier Botet được biết đến với danh xưng "siêu sao kinh dị" sau khi mắc phải bệnh lạ. Nam diễn viên người Tây Ban Nha được chẩn đoán mắc hội chứng Marfan gây ra các rối loạn về gen quy định mô liên kết.

Điều này dẫn đến cơ thể của anh phát triển một cách bất thường với thân hình gầy gò, tứ chi và các ngón tay, ngón chân đều dài một cách đáng sợ. Tuy nhiên, trái ngược với chiều cao gần 2m cùng thân hình mảnh khảnh, nam diễn viên khá dẻo dai. Thậm chí, các khớp xương của anh cũng linh hoạt hơn người bình thường.

Đường đến kinh đô điện ảnh

Với ngoại hình đặc biệt, Javier Botet nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim kinh dị xứ cờ hoa. Chỉ sau vài năm được phát hiện, nam tài tử đã có gia tài phim ảnh khổng lồ là các tạo hình phản diện trong các tác phẩm kinh dị và giả tưởng với kinh phí khủng ở Hollywood. Trong đó, anh gây ấn tượng và trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với công chúng qua loạt vai diễn trong: Mama, The Conjuring 2, The Mummy, Alien: Covenant, Slender Man, Insidious: The last key…

Ảnh: Pinterest Javier Botet hóa thân trong Mama

Hiện tại, nam diễn viên 41 tuổi được xem là diễn viên cải trang xuất sắc nhất ở Hollywood. Tuy nhiên, con đường đưa một “quái nhân” đến ngôi vị hiện tại không hề bằng phẳng.

“Ông kẹ” Crooked Man đã sống cả thời thơ ấu ở một thành phố nhỏ phía bắc Madrid (Tây Ban Nha). Tại đây, nam diễn viên đã phát hiện tình yêu khoa học và say mê khám phá những câu chuyện siêu nhiên. Lớn lên, “tắc kè hoa” xứ sở bò tót nhận ra sự khác thường của mình nhưng vẫn quyết tâm chuyển đến thủ đô để theo đuổi nghệ thuật. Anh bắt đầu quan tâm đến điện ảnh và sản xuất những bộ phim ngắn đầu tay.

Trong một lần tham gia hội thảo điện ảnh, nam diễn viên tình cờ được một giảng viên đề nghị tham gia hóa trang thành quái vật. Chia sẻ trên tờ Variety, nam diễn viên cho biết: “Thời điểm đó tôi không nhận ra một điều rằng tôi được sinh ra để biểu diễn”. Ngoài ra, "siêu sao kinh dị" tỏ ra bất ngờ ở thời điểm bén duyên với diễn xuất: “Việc sở hữu một cơ thể bất thường khiến tôi rất linh hoạt, cả đời tôi toàn làm những thủ thuật kỳ lạ và những thứ đáng sợ đó chỉ trêu đùa với bạn bè”.

Ảnh: Pinterest Siêu sao kinh dị từng góp vai Crooked Man trong The Conjuring 2

Tuy nhiên, cú hit để đưa nam diễn viên đến kinh đô điện ảnh Hollywood khi bộ phim anh tham gia được quảng bá tại một hội nghị ở Texas (Mỹ) vào năm 2009. Tại đây, cuộc gặp gỡ với đạo diễn Andrés Muschietti đã đưa anh đến vai diễn ma nữ trong tác phẩm Mama năm 2013.

Màn hóa thân của Javier Botet thật đến nỗi khiến khán giả lầm tưởng nhân vật phản diện trên được tạo ra bằng kỹ thuật số. Anh cho biết: “Không ai thực sự biết rằng 90% những gì họ thấy hoàn toàn là cơ thể tôi”. Ngoài ra, tên tuổi của “quái kiệt” xứ bò tót được biết đến rộng rãi thông qua một video ghi lại những chuyển động cơ thể dị thường của nam diễn viên. Đoạn clip trên lập tức trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và lần lượt mang về cho anh cơ hội hợp tác với nhiều nhà sản xuất uy tín tại Mỹ.

Biến bất hạnh thành sức mạnh

Sự góp mặt của nam diễn viên sinh năm 1977 không những mang về doanh thu kinh ngạc mà còn tiết kiệm được chi phí khổng lồ chi trả cho các hiệu ứng và kỹ xảo điện ảnh. Diễn xuất của anh thu hút người xem bởi tính chân thật của từng chuyển động cơ thể cũng như các tài lẻ đi kèm. Ngoài trao dồi kỹ năng đứng trước ống kính, tài tử người Tây Ban Nha còn dành thời gian học khiêu vũ để làm phong phú thêm những phần trình diễn của mình.

Ảnh: Twitter Javier Botet mắc hội chứng Marfan khiến thân hình và tứ chi dài bất thường

Chưa đến một thập niên gia nhập vào làng điện ảnh, nhưng Javier Botet đã trở thành "cơn ác mộng" của công chúng yêu thích phim kinh dị. Anh gây chú ý với các nhân vật như: người hủi trong “bom tấn” kinh dị Chú hề ma quái của ông hoàng Steven King, phù thủy bóng tối trong The Mummy, gã không mặt trong Slender Man, tù nhân trong Witching and Bitching, ác quỷ Enola Sciotti trong Crimson Peak… Gần đây nhất, nam diễn viên còn góp vai trong loạt phim cuối cùng của series đình đám Game of Thrones.

Đáp lại sự kinh hãi của khán giả cùng các lời bình luận ác ý trên mạng xã hội, nam diễn viên chia sẻ rằng anh không hề sợ hãi bản thân khi nhìn mình trong gương. Bậc thầy cải trang cho biết anh xem đây như “một món quà tuyệt vời” mà cuộc đời ban tặng để đưa anh đến vị trí hiện tại. Trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên đăng tải nhiều hình ảnh và video hậu trường hài hước, chia sẻ về quá trình hoạt động của mình.

Ảnh: Pinterest Vai người hủi trong “bom tấn” It của nam diễn viên gây sốc nhiều người

Trước khi đến với vai trò hiện tại, ngôi sao phim The Conjuring 2 từng nhận phải sự phản đối từ gia đình. Anh cho biết: “Ban đầu, mẹ tôi thấy khó chịu. Bà chỉ muốn tôi đóng vai chính và thể hiện mình là chàng trai tốt bụng trên màn ảnh”. Tuy nhiên, đam mê sắm vai trong các tác phẩm kinh dị đã khiến anh bất chấp mọi thứ. Sau một thời gian, mẹ anh cuối cùng cũng ủng hộ. Thậm chí, bà từ một người sợ hãi nay đã chuyển hẳn sang xem phim kinh dị và mời bạn bè đến rạp để xem con trai biểu diễn.

Đồng hành cùng “quái kiệt” Hollywood không chỉ có sự ủng hộ của gia đình mà còn là những trợ thủ đắc lực. Trong đó, chuyên gia hóa trang David Martí, người giành được một giải Oscar cho tác phẩm của mình trong bộ phim Pan's Labyrinth.

Ảnh: Twitter Chuyên gia hóa trang David Martí bên tác phẩm của mình

Cùng lớn lên ở Tây Ban Nha vào những năm 1980, đồng hương của Javier Botet cũng không khỏi bỡ ngỡ những ngày đầu tham gia nghệ thuật. Tuy nhiên, với nỗ lực học hỏi đã đưa anh trở thành tên tuổi trong nghề. David Martí dành nhiều lời khen cho “chàng thơ” của mình: “Rất nhiều lần tôi nghe Javier gọi bản thân mình là người cải trang hoặc quái vật. Điều đó không đúng, anh ta là một diễn viên thực thụ. Tôi thấy những người như Javier Botet hay Doug (tên một diễn viên khác) thật đặc biệt. Khi gặp họ, bạn sẽ thốt lên rằng chuyện gì đang xảy ra vậy?”.

Javier Botet là một trong những trường hợp hiếm hoi biến câu chuyện đặc biệt của mình trở thành niềm cảm hứng bất tận trong điện ảnh. Mặc dù người hâm mộ vẫn thường định danh anh bằng những nỗi ám ánh trong vũ trụ kinh dị, nhưng chính tài năng và sự nỗ lực ấy khiến Javier Botet tỏa sáng một cách lạ thường.