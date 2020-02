'Quái kiệt' Quentin Tarantino lần đầu làm cha ở tuổi 56

Đạo diễn phim Kill Bill và Daniella Pick lần đầu tiên gặp nhau khi ông đến Israel để quay tác phẩm Inglourious Basterds vào năm 2009. Đến năm 2017, ông và bạn gái đính hôn. Cả hai làm đám cưới ở một nhà thờ Do Thái tại khu Beverly Hills Home thuộc California (Mỹ) vào ngày 28.11.2018. Theo nguồn tin từ báo Jerusalem Post, vợ của đạo diễn hạ sinh đứa con đầu lòng ở bệnh viện Ichilov (Israel). Đến hiện tại, cả hai người vẫn chưa cho truyền thông biết tên con.

2019 là năm bận rộn với đạo diễn Quentin Tarantino khi tác phẩm thứ 9 trong sự nghiệp của ông là Once Upon a Time in Hollywood nhận nhiều giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ. Tác phẩm nhận 10 đề cử tại giải Oscar 2020 nhưng chỉ thắng 2 giải, trong đó có giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho tài tử Brad Pitt. Trước đó, tác phẩm cũng gây tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes 2019 nhưng ra về tay trắng, sau đó ít lâu thì "ẵm" giải Phim hay nhất (thể loại Nhạc/Hài kịch) tại Quả cầu vàng lần thứ 77. Ông tuyên bố sẽ tập trung vào viết lách, nghỉ nghiệp làm phim khi hoàn thành xong tác phẩm thứ 10 trong tương lai gần.

Daniella Pick là nữ ca sĩ, người mẫu Israel kém Quentin Tarantino 20 tuổi. Cô từng xuất hiện qua một vai nhỏ trong tác phẩm Once Upon a Time in Hollywood của chồng mình. Ngoài ra, chân dài cũng từng đóng 2 phim trước đó là Exit (2003) và Pick Up (2005). Được biết, sau khi "cảm nắng" nhau từ lần gặp năm 2009, đến mãi năm 2016, họ quyết định hẹn hò theo như tiết lộ từ Daily Mail. Sau khi cưới và có thai, Daniella Pick bày tỏ ước muốn với chồng là sinh con trên đất Israel vì đó là quê hương cô. Đạo diễn phim Reservoir Dogs ngay lập tức đồng ý.