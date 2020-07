Quảng cáo sách độc lạ: Trồng nấm trên sách, rồi... ăn

Cuốn sách được nhà sinh vật học Merlin Sheldrake tung chiêu quảng cáo độc đáo có tựa Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds and Shape Our Futures (tạm dịch: Cuộc sống vướng mắc: Nấm đã tạo ra thế giới, thay đổi quan điểm và định hình tương lai của chúng ta như thế nào), xuất bản vào tháng 5.2020.

Đây là một quyển sách viết về chu kỳ sinh trưởng các loài nấm khác nhau và chức năng thay đổi thế giới của loại thực vật phổ biến này. Trong đó, nấm bào ngư là loại thực vật ăn tạp tuyệt vời, chúng ăn bất cứ thứ gì từ tàn thuốc, dầu thô đến thuốc diệt cỏ như Glyphosate. Nấm có thể ăn khá nhiều thứ vì vậy Merlin Sheldrake đã dành nhiều năm trong đời để nghiên cứu về nấm và ghi chép những kiến thức này trong quyển sách của mình.

Theo trang Oddity Central, quyển sách nghiên cứu chuyên sâu trở nên nổi tiếng một phần nhờ lối dẫn dắt cuốn hút của tác giả, một phần nhờ vào chiến dịch PR mới lạ. Nhà sinh vật học Merlin Sheldrake không chỉ thu hút các độc giả yêu thích nấm mà còn giới khoa học, thậm chí những nhà sáng tạo nghệ thuật . Anh đã để quyển sách của mình bị nấm bào ngư “xâm chiếm”. Sau vài tuần để nấm bào ngư “mở tiệc”, sinh sôi trên quyển sách của mình, Merlin Sheldrake thu hoạch, nấu chín và thưởng thức chúng. Nói vui như trang Oddity Central, nhà sinh vật học đã ăn nấm do chính mình tạo nên theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Merlin Sheldrake chia sẻ trên mạng Twitter rằng nấm rất ngon và hầu như không có mùi đặc trưng của sách Ảnh: Oddity Central, YouTube

Merlin Sheldrake chia sẻ trên Merlin Sheldrake chia sẻ trên mạng xã hội Twitter: “Tôi rất vui khi nấm bào ngư đã ngốn ngấu cuốn sách. Chúng rất ngon và hầu như không có mùi đặc trưng của sách. Điều đó cho thấy rằng nấm bào ngư đã chuyển hóa hoàn toàn giấy thành chất dinh dưỡng”.

Với cách quảng cáo này, quyển sách của nhà sinh vật học đã tiếp cận rất nhiều độc giả. Chiêu quảng cáo này gây tò mò đối với những ai không biết về Merlin Sheldrake, còn những ai hâm mộ tác giả đã để lại nhiều bình luận khen ngợi chiến lược quảng cáo độc đáo. Ngoài là nhà sinh vật học, Merlin Sheldrake còn sáng tác nhạc, trình diễn piano và accordion (phong cầm hay đàn xếp), là thành viên của ban nhạc Staircase có trụ sở ở thành phố Cambridge (Anh).