Được tạo ra bởi nhà làm phim kinh dị lừng danh James Wan, Insidious là một trong những sê-ri phim kinh dị đáng sợ nhất điện ảnh hiện đại. Năm 2018, cơn ác mộng này tiếp tục trở lại với phần 4, có tên gọi The Last Key. Nội dung tác phẩm tiếp tục xoay quanh những câu chuyện trừ tà kinh dị của bà đồng nổi tiếng Elise và tiết lộ một phần tuổi thơ tăm tối, nguyên nhân khiến Elise sở hữu năng lực khác thường này.

Elise Rainnier là nhân vật cầm trịch nhiệm vụ trừ tà trong cả loạt phim Insidious. Xuất hiện với tư cách là một nhân vật phụ trong phần 1 và 2, bà đồng Elise nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả thông qua diễn xuất ấn tượng của nữ diễn viên Lin Shaye. Trong phần tiền truyện Insidious: Chapter 3, vai diễn Elise đã được nhà sản xuất ưu ái đôn lên làm nhân vật chính và mang lại màu sắc khác biệt cho toàn sê-ri.

Tiếp nối thành công của 3 phần đầu, phần 4 của Insidious tiếp tục giao “linh hồn” của bộ phim cho bà đồng Elise. Insidious: The Last Key là phần phim có mốc thời gian còn diễn ra trước cả phần 3. Câu chuyện bắt đầu khi bà nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông, van xin Elise đến trừ tà cho căn nhà đang bị quỷ ám. Kể từ đó, những hồi ức khủng khiếp nhất về thời thơ ấu của bà trỗi dậy.

Năm 1953, gia đình Elise gồm có 4 người, sống tại Five Keys ở New Mexico. Khi còn là một cô bé, Elise nhận ra mình sở hữu khả năng đặc biệt, có thể nhìn thấy cõi vô định tồn tại song song với thế giới thực - The Further (Cõi xa xăm). Năm 1956, những linh hồn ở thế giới bên kia đã "liên lạc" với cô bé. Năm 1957, gia đình Elise phát hiện sự khác thường của con mình, đã tìm cách can thiệp. Từ đây, hàng loạt những rắc rối và những mối nguy hiểm kinh hoàng nhất ập tới căn nhà nhỏ bé của cô.

Nhà sản xuất cho biết mọi ý tưởng sáng tạo nên Insidious đều quy về câu chuyện của phần phim thứ 4 này. Tác phẩm dẫn lối đến thế giới The Further có mốc thời gian sớm nhất trong cả loạt phim. The Further trong Insidious 4 lấy bối cảnh chính giống như những nhà tù, nơi có những linh hồn bị giam cầm đang gào thét và được cai trị bởi Ác ma chìa khóa.

tin liên quan Điện ảnh 2017: Năm lên ngôi của dòng phim kinh dị Ác ma chìa khóa được miêu tả là "kẻ thao túng của mọi linh hồn", đối thủ mà Elise chưa bao giờ đánh bại được. Sau Cô dâu áo đen, Quỷ mặt đỏ, Gã đàn ông không thể thở, "biệt đội âm binh" của Insidious chính thức đón nhận gương mặt kinh hoàng nhất.

Insidious: The Last Key tiếp tục do James Wan giữ vai trò nhà sản xuất và được chấp bút bởi Leigh Whannell, biên kịch của cả 3 phần phim trước. Phim được thực hiện bởi đạo diễn nổi tiếng trong thể loại kinh dị Adam Robitel, được biết đến với The Taking of Deborah Logan (2014).

Insidious: The Last Key (Quỷ quyệt: Chìa khóa quỷ dữ) dự kiến khởi chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc từ ngày 5.1.2018.

