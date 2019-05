Quyền Linh nhiều lần bỏ tiền túi, không lấy thù lao để giúp người nghèo

Mới đây, trong một đoạn livestream, Quyền Linh khiến công chúng ngỡ ngàng khi chia sẻ việc sẽ dừng mọi hoạt động showbiz. Nam MC trải lòng về những khó khăn mà bản thân gặp phải, những sự trách móc thiếu căn cứ từ khán giả.

Đạo diễn chương trình Vượt lên chính mình đã có những chia sẻ về "MC quốc dân" trên trang cá nhân của anh. Sỹ Hồ viết: “Mấy hôm nay có theo dõi mấy trang báo về anh Quyền Linh. Biết là cộng đồng mạng là ảo nhưng cảm thấy buồn quá! Họ chưa từng chứng kiến anh Quyền Linh vất vả làm việc như thế nào để đem hạnh phúc đến cho mọi người, hàng ngàn trái tim được phẫu thuật, hàng ngàn mảnh đời được anh Linh kết nối để thoát nghèo. Biết bao nhiêu ngôi nhà được xây và biết bao nhiêu bệnh nhân được đóng tiền viện phí... Thậm chí chưa từng gặp anh Quyền Linh bao giờ, họ chỉ ngồi trước bàn phím và họ có thể gõ những gì họ muốn. Họ không biết là họ làm tổn thương người khác như thế nào".

Anh kể thêm với tư cách là đàn em, là đồng nghiệp, là đạo diễn chương trình Vượt lên chính mình, anh cộng tác với anh Quyền Linh suốt 13 năm qua, nên quá hiểu người đàn ông chân chất này. "Tôi không chia sẻ chắc mọi người không biết vì anh Quyền Linh chưa chia sẻ với ai bao giờ. Anh Quyền Linh không ngại khó khăn nguy hiểm, mỗi lần chúng tôi đi làm chương trình đợt có khi gần 2 tháng trời, đến những nơi vùng sâu vùng xa, đi vào tâm bão, có những chương trình làm mà sân khấu phía sau nó có thể sập bất cứ lúc nào, xe chạy qua vùng lũ, xe chạy qua đèo, bị sạt lở đá từ trên núi lăn xuống, chúng tôi nghĩ không còn cơ hội về nhà".

"Trong chương trình anh là người khổ nhất, trời nắng thì mọi người núp vào dù, đội nón được, còn riêng anh thì không, anh hứng trọn ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, có vài lần hai mắt anh sưng húp không thấy đường phải đưa anh đi cấp cứu. Còn trời mưa bão thì anh cũng hứng trọn cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Chuyện uống thuốc với anh không tính từng viên mà phải tính bằng túi. Với chương trình Vượt lên chính mình anh hình như rút gan rút ruột vậy, gần cả tuổi thanh xuân của mình. Anh gắn liền với những hoàn cảnh khó khăn trên khắp vùng miền đất nước. Hầu như sau những lần đi anh không mang thù lao về nhà, có bao nhiêu anh cũng mang biếu tặng cho bà con nghèo hết. Anh rất tế nhị về việc tặng tiền, lúc nào cũng nói là khán giả xem chương trình thấy gia đình mình khó khăn quá nên nhờ Quyền Linh trao tặng số tiền này đến gia đình, còn đề xuất với tôi về việc thêm tiền túi của Quyền Linh vào bảng rút vốn cho nhiều hơn chút để gia đình đủ vốn làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Việc xin tiền bà con tại hiện trường cho nhân vật Vượt lên chính mình, chương trình không yêu cầu hay đề xuất nhưng đó lại là ý tưởng tuyệt vời của anh Quyền Linh, anh nói cố gắng chút đi xin cho người nghèo được nhiêu hay nhiêu", Sỹ Hồ chia sẻ thêm.

Ảnh: FBNV Quyền Linh cho biết anh chán chường và mệt mỏi vì càng làm càng bị trách nhiều. Nam MC tâm sự hết năm nay anh sẽ nghỉ hết các hoạt động trong showbiz

"Và giữa trưa dưới nắng chang chang như thế anh cầm cái nón lá đi góp nhặt từng đồng cho nhân vật, từng tờ tiền ân nghĩa ấy luôn luôn có những giọt mồ hôi của diễn viên, MC Quyền Linh, những giọt mồ hôi ấy nó quyện chặt vào nụ cười và gương mặt đen như đít nồi của Quyền Linh, tạo nên thật nhiều giá trị yêu thương và lan tỏa trong từng nhịp tim của những người khốn khó", đạo diễn Vượt lên chính mình kể.

"Quyền Linh từng nói: “Chúng tôi làm chương trình không phải vì tiền bạc hay danh vọng chỉ đơn gian vì chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc những nơi mà chúng tôi đã đi qua...”. Anh chia sẻ tình yêu thương của anh với từng số phận của mọi gia đình, từ trẻ đến già. Anh hỏi han chăm sóc tận tình, có khi anh còn dắt cả nhà nhân vật đi chợ mua từng bao gạo, cái mền, cái áo, cái quần... Anh chăm sóc nhân vật như chính người thân của mình. Cái tình của Quyền Linh với người nghèo thì mênh mông và vô tận lắm, tôi nghĩ rằng với showbiz chỉ có Quyền Linh là chịu thương chịu khó như thế, thấm đẫm cái tình với người nghèo như thế... Tôi và những người từng cộng tác với anh trong rất nhiều chương trình thiện nguyện mong anh tiếp tục vững bước, vì tất cả mọi người đều biết anh là chiếc cầu nối vững chắc để kết nối những tấm lòng vàng giúp cho những mảnh đời khốn khó. Anh Linh ơi ở những miền xa xôi ấy vẫn còn rất là nhiều gia đình đang chờ anh đó. Đừng dừng lại, triệu triệu tấm lòng vẫn bên anh”, Sỹ Hồ xúc động.

Một thành viên trong ê-kíp của Quyền Linh tiết lộ hiện vẫn chưa liên lạc với anh do nam diễn viên tắt điện thoại. Người này hi vọng với sự tiếp sức của báo chí, Quyền Linh sẽ cảm thấy được an ủi và trở lại với công việc anh từng đam mê.