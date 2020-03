Quyền Linh thu hoạch trái cây trong vườn nhà

Trên trang cá nhân, doanh nhân Dạ Thảo đăng tải hình giản dị khi gia đình cùng nhau thu hoạch trái cây trong mùa dịch Covid-19 Bà xã Quyền Linh viết: “Thật may mắn khi có mảnh vườn nhỏ để chăm, và mỗi ngày được hoa trái mỉm cười chào đón. Mùa này cứ muốn quanh quẩn ở đây chẳng vội đi đâu. Cầu mong bình an, may mắn đến với tất cả mọi người”.