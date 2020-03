Quỳnh Trần JP tố LyLy 'lật mặt', từ chối làm MV vào phút chót

Mới đây, trang fanpage của Quỳnh Trần JP đăng tải dòng chia sẻ khá dài về vấn đề xoay quanh MV Chẳng thể rời Sa không thể thực hiện và mối quan hệ giữa Quỳnh Trần JP, LyLy và Châu Đăng Khoa. Dòng chia sẻ này thu hút gần 9.000 lượt thích và 1.000 bình luận trên mạng xã hội

Lý do người quản lý của Quỳnh Trần JP quyết định lên tiếng vì sau dòng chia sẻ ẩn ý thì YouTuber này nhận khá nhiều sự công kích của fan LyLy trên mạng xã hội. Đầu tiên, người đại diện cho biết lý vì sao đăng tải dòng trạng thái vì sao MV của bé Sa bị hủy trong thời điểm này. Người này chia sẻ: "Đáng lý dòng chia sẻ đó phải lên cách đây hơn một tháng, thời điểm LyLy đang chuẩn bị thực hiện MV thì bỗng đâu quay ngoắt 180 độ, nếu nhóm mình muốn công kích, ý xấu với Ly thì đã đăng dòng chia sẻ này ngay thời điểm đó. Người thương hỏi trong nhóm, bên mình cũng chỉ trả lời bâng quơ vì thật sự chán, buồn không muốn làm to chuyện. Nhưng do lùm xùm của Châu Đăng Khoa và LyLy trong mấy ngày nay, có rất nhiều người và cả nhà tài trợ MV hỏi nên tất nhiên mình phải có chia sẻ".

YouTuber Quỳnh Trần JP đang khiến mọi người ngạc nhiên khi có ê-kíp hỗ trợ phía sau Ảnh: FBNV

Tiếp theo, phía Quỳnh Trần còn giải thích rõ ràng nguyên nhân LyLy đột ngột "lật mặt" không chịu tiếp tục sản xuất MV dù trước đó hai bên đã thỏa thuận. Người đại diện cho hay: "Thưa các bạn, một MV khi thực hiện, quay tại Nhật thì chắc các bạn biết chi phí không ít và muốn thực hiện được thì phải có tiền! Rất nhiều tiền. Khi nhắc đến tiền, tất nhiên liên quan đến quyền lợi của nhiều bên. Đâu thể mang một cái điện thoại, một cái go-pro... quay cho vui rồi lồng nhạc vào và đơn giản đăng lên? Đây là sự tôn trọng những người quý mến Quỳnh, Sa và cả LyLy. Vì thế bên mình hỏi và thảo luận với Ly, xem bạn ấy muốn gì, thế nào để vui vẻ, công bằng đôi bên nhất có thể thì thái độ của bạn lúc này lúc khác, rất mông lung, không rõ ràng. Cho đến sát ngày chuẩn bị làm visa, hỏi giấy tờ Ly còn đồng ý cung cấp để làm. Gần phút chót thì bạn lại từ chối".

Bên cạnh việc tố LyLy liên tục thay đổi thái độ trong lúc đàm phán, phía Quỳnh Trần còn khẳng định nếu xảy ra bất kỳ tranh chấp về vấn đề trên, người này sẵn sàng cung cấp đầy đủ bằng chứng. "Bao nhiêu công sức, kế hoạch, tiền bạc... của nhóm "đổ sông đổ bể" và bên mình vẫn liên hệ với Ly để làm rõ vấn đề. Và lúc này thì Ly có một chị quản lý mới (không phải công ty Châu Đăng Khoa) và lý do họ không làm nữa là muốn giữ lại bài hát để chuẩn bị cho một series nhạc kid LyLy thực hiện riêng. Lúc này bên mình cũng bình thường và nói rõ các quyền lợi để cho cả hai hiểu và họ đồng ý tiếp tục thực hiện MV này. Nếu là các bạn, với cách hành xử như vậy, các bạn nghĩ thế nào? Tối hôm đó bên mình về, bàn luận và từ chối không kết hợp cùng Ly nữa. Tất nhiên như đã nói ở trên, mọi kế hoạch, tiền bạc, công sức chuẩn bị vứt hết! Đó là toàn bộ câu chuyện vì sao không thực hiện MV này. Tất nhiên tin nhắn, cuộc gọi... chúng mình có đủ, nếu luật pháp hay một tổ chức uy tín nào cần, chúng mình sẵn sàng đưa ra", phía Quỳnh Trần chia sẻ.

Quỳnh Trần JP vô tình vướng vào scandal giữa LyLy và Châu Đăng Khoa Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, người đại diện của Quỳnh Trần còn lên tiếng giải thích mối quan hệ với Châu Đăng Khoa trước sự công kích của fan LyLy: "Việc Châu Đăng Khoa và bên mình có quen biết, xin xác nhận là có, việc Khoa có hỗ trợ, góp ý giúp đỡ nhóm cũng là có. Vậy đi cảm ơn một người khi họ đã giúp mình là đúng hay sai? Khúc mắc của Khoa hay của Ly là chuyện của hai bạn. Một câu: Cảm ơn em vì đã hỗ trợ rất nhiều từ những ngày tổ chức offline, tiếc quá!". Tiếc cho sản phẩm không ra được mà các bạn suy luận, chửi rủa đủ kiểu thì cũng tội cho nhóm quá!". Trước đó, Châu Đăng Khoa từng gửi lời động viên trên facebook khi biết MV Chẳng thể sời Sa không thể thực hiện đến YouTuber này khiến cư dân mạng "dậy sóng".

Sau khi lên tiếng về lùm xùm của MV và mối quan hệ với Châu Đăng Khoa, người này hi vọng dư luận ngưng việc "tấn công" YouTuber Quỳnh Trần và dừng việc dùng hình ảnh của mẹ con bé Sa để chỉ trích, lăng mạ. Người đại diện nhấn mạnh: "Quỳnh Trần chỉ là một bà nội trợ hiền lành, giản dị. Quỳnh cũng rất buồn và chờ đợi MV này, một kỷ niệm cho hai mẹ con không thể tham gia được. Nhóm đã hỗ trợ, cùng Quỳnh khá lâu, có thể có cái chúng mình không làm vừa lòng đúng ý các bạn nhưng rất mong các bạn đừng chửi bới, lăng mạ, làm tổn hại đến Quỳnh. Mọi trách nhiệm nhóm mình hoàn toàn đủ trưởng thành để nhận và sửa nếu sai, nói rõ khi làm đúng và không có một sự nhờ vả, can thiệp của bất kỳ tổ chức cá nhân nào".

Bên dưới phần bình luận, hầu hết khán giả đều bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết phía sau Quỳnh Trần JP còn có một ê-kíp hỗ trợ. Một số tài khoản bình luận: "Hồi giờ em cũng thích chị mà em chưa bao giờ nghĩ chị có nguyên ê-kíp quản lý công ty phía sau luôn, cứ tưởng chị chỉ là bà nội trợ giản dị, hóa ra là mình tưởng", hay "Cái gì vậy! Trước giờ tưởng chỉ có một mình chị Quỳnh thôi chứ, cả một nhóm à?" một khán giả bất ngờ. Đồng thời, người hâm mộ YouTuber này còn hi vọng chị sẽ không bị vướng vào "vòng xoáy" scandal của Châu Đăng Khoa và LyLy. Một tài khoản lên tiếng: "Nói chung, chị Quỳnh với bé Sa cứ ra video đều đều đi ạ, bọn em ủng hộ hết mình. Chị đừng dính đến showbiz chị ơi, tổn hại đến chị và Sa lắm!" hay "Hi vọng chỉ là mướn ê-kíp cho cái MV Chẳng thể rời Sa thôi, xong thì chấm dứt hợp tác, cứ làm bà nội trợ giản dị nấu món ngon rồi đăng YouTube là được. Hi vọng đừng bon chen vào showbiz vì nó khắc nghiệt lắm", một fan bày tỏ quan điểm.

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng vẫn nghi ngờ về mối quan hệ mập mờ giữa YouTuber Quỳnh Trần JP và công ty Châu Đăng Khoa. Vì hiện tại, ồn ào LyLy và Châu Đăng Khoa vẫn chưa có hồi kết, cả hai vẫn lên tiếng tố cáo lẫn nhau trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng dậy sóng.