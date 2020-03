MV của bé Sa không lên sóng, Quỳnh Trần JP ẩn ý có người thiếu trách nhiệm

Trên trang cá nhân, Quỳnh Trần JP gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về việc MV làm riêng cho bé Sa không thể ra mắt khán giả. Nói về điều này, cô giải thích: “Vì một số lý do không đáng có, MV Chẳng thể rời Sa của bạn LyLy viết riêng cho Sa không thể thực hiện được ngày 1.6 này và sẽ không bao giờ được thực hiện. Do có quá nhiều bạn tự nhiên nhắn tin hỏi về MV thời gian này nên xin up rõ để mọi người không phải trông đợi”.