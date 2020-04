Ra mắt MV 'Lời cảm ơn' tặng các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

Tiếp nối series web drama Người bạn nhỏ hiện đang phát trên YouTube, MV Lời cảm ơn của đạo diễn Pil Nguyễn (ảnh) vừa được trình làng như “thay lời muốn nói” từ các bệnh nhân nhiễm Covid-19 và người dân gửi đến những người nơi tuyến đầu chống dịch.

Hình ảnh những y, bác sĩ, lực lượng quân đội, tình nguyện viên ngày đêm “chiến đấu” giành lại sự sống, an toàn cho người dân; các bác sĩ, y tá ăn vội bữa ăn rồi ngả lưng lấy sức trong giấc ngủ vội vàng, anh bộ đội ướt đẫm mồ hôi túc trực ở chốt cách ly... đã tạo nên cảm xúc cho ca khúc Lời cảm ơn ra đời.

Lời cảm ơn do Pil Nguyễn sáng tác, nhạc sĩ Tiến Phạm hòa âm và mix được phát trên YouTube Pil Chanel. Sản phẩm nằm trong dự án Xi nê cho bạn (Ciné for you - CFU) - một sân chơi dành cho những người trẻ với các sản phẩm web drama , video clip mang nội dung giải trí cao, vừa có tính giáo dục