Rapper Mỹ Pop Smoke bị kẻ đột nhập bắn chết tại nhà

Thông tin về cái chết đột ngột của Pop Smoke được cảnh sát địa phương xác nhận với CNN cách đây ít giờ. Cụ thể, rapper sinh năm 1999 đã bị bắn tại nhà ở Hollywood Hills, California (Mỹ) vào hôm 19.2 (giờ địa phương). Cơ quan chức năng đã tổ chức một cuộc họp báo về vụ đột nhập gây chết người kể trên song không tiết lộ tên của nạn nhân với công chúng.

Được biết, cảnh sát nhận được cuộc gọi vào sáng 19.2 từ một người giấu tên và nói rằng nhà của bạn họ đã bị đột nhập và một trong số những nghi phạm được trang bị súng ngắn. Khi đến nơi, cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông da đen khoảng 20 tuổi đã bị bắn gục. Nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles nhưng không may qua đời vài giờ sau đó. Người này được truyền thông xác định là Pop Smoke.

Thông tin chủ nhân hit Dior bị bắn chết khiến người hâm mộ sửng sốt Ảnh: Instagram NV

Nguyên nhân cái chết đang được điều tra

Vài người liên quan đã bị giam giữ nhưng nhanh chóng được thả ra, đến nay vẫn chưa có lệnh bắt giữ nào được ban hành. Cái chết của Pop Smoke vẫn đang được cảnh sát điều tra. Một số nhân chứng cũng bị cảnh sát mời lên đồn lấy lời khai vào sáng cùng ngày. Theo lời một người chứng kiến vụ việc, có khoảng 2 đến 6 người đột nhập vào nhà và một trong số đó có trang bị mặt nạ. Trong e-mail gửi tới CNN, Peter Frankel - luật sư đại diện cho Pop Smoke, cho biết họ chưa chuẩn bị gì để đưa ra thông tin chính thức liên quan đến vụ việc vừa xảy ra.

Sự việc bất ngờ khiến gia đình, bạn bè và người hâm mộ của nam nghệ sĩ 20 tuổi không khỏi kinh ngạc, bất ngờ. Trên mạng xã hội , nhiều ngôi sao có mối quan hệ thân thiết với Pop Smoke như: Nicki Minaj, Kylie Jenner, Chance The Rapper… đã gửi lời tiễn biệt đến anh đồng thời cầu nguyện cho ngôi sao đoản mệnh sớm yên nghỉ. Republic Records - hãng thu âm của Pop Smoke cũng đăng bài thông báo về sự ra đi của nghệ sĩ 9x: “Chúng tôi tan vỡ trước sự ra đi bất ngờ và bi thảm của Pop Smoke. Xin gửi những lời cầu nguyện và tấm chân tình của chúng tôi đến gia đình, bạn bè và người hâm mộ của cậu ấy. Chúng tôi đang gặm nhấm nỗi mất mát này cùng nhau”.

Nhiều đồng nghiệp tiếc thương trước sự ra đi của Pop Smoke Ảnh: Instagram NV

Pop Smoke (tên thật: Bashar Barakah Jackson) sinh năm 1999 và được biết đến là một rapper trẻ triển vọng của làng nhạc Mỹ. Tên tuổi của nghệ sĩ này bắt đầu được chú ý nhờ bản mixtape Meet the Woo ra mắt vào tháng 7.2019. Bài hát Welcome To the Party cũng nhanh chóng được người yêu nhạc đón nhận nồng nhiệt sau đó được Nicki Minaj phối lại và càng trở nên nổi tiếng hơn. Tuần trước, Pop Smoke đã ra mắt bản mixtape thứ hai Meet the Woo 2, bao gồm việc phối lại bản hit Dior của anh với rapper Gunna. Tác phẩm nhanh chóng đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng Album Billboard 200. Sao nam này cũng được biết đến nhòq bản hit Gatti với Travis Scott và Jackboys. Trước khi qua đời, Pop Smoke đã lên hoạch khởi động Meet the Woo Tour từ ngày 2.3.2020 tại Washington DC (Mỹ).

Tháng trước, Pop Smoke đã bị bắt tại sân bay ở New York với tội danh vận chuyển một chiếc xe bị đánh cắp. Nam rapper sau đó đã nhận tội và được thả ra với số tiền bảo lãnh trị giá 250.000 USD (gần 6 tỉ đồng).