Rapper Mỹ từng hợp tác với BTS nghiện ma túy nặng trước khi qua đời

Rapper người Mỹ Juice Wrld (tên thật: Jarad A. Higgins) đang khiến người hâm mộ và đồng nghiệp đau buồn trước cái chết đột ngột vào hôm 8.12 vừa qua. Sự ra đi của nghệ sĩ 9X đến nay vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Trong cuộc phỏng vấn với TMZ hôm 12.12 (giờ địa phương) Carmella Wallace, mẹ của nghệ sĩ sinh năm 1998, cho biết con trai bà đã có thời gian dài "sống chung" với nghiện ngập và đấu tranh để chiến thắng ma túy. “Việc nghiện ngập không biết ranh giới đã khiến nó quá sức trong việc chiến đấu với chúng. Jarad là người con, người cháu, người anh, người bạn đáng quý và rất nhiều người muốn nó đánh bại chứng nghiệp ngập hơn bất cứ điều gì”, mẹ của rapper đoản mệnh bộc bạch.

Carmella Wallace chia sẻ rằng cả gia đình đang rất đau buồn, tuyệt vọng khi không thể tin rằng Juice Wrld đã giã từ cõi đời ở tuổi 21. Bà cho biết con trai mình từ lâu đã chiến đấu với chứng nghiện ngập. Dẫu con trai thường xuyên nhắc đến ma túy trong các sản phẩm âm nhạc của mình, mẹ của rapper da màu này lưu ý rằng hành động này không nhằm cổ súy cho việc sử dụng chất cấm mà để giúp những nhiều người cảm thấy bản thân không đơn độc trong cuộc đấu tranh thoát khỏi nghiện ngập của chính họ.

Bạn gái cũ từng khuyên, hỗ trợ Juice Wrld cai nghiện nhưng không thành ẢNH: INSTAGRAM NV

Không chỉ có mẹ, bạn gái cũ của Juice Wrld là Alexia Smith cũng thẳng thắng tiết lộ rằng chủ nhân hit Lucid Dreams bị nghiện ma túy nặng. Cô cho biết chính mình đã chứng kiến Juice Wrld sử dụng tới 3 viên Percocet (một loại thuốc có thành phần chứa chất gây nghiện) mỗi ngày. Người đẹp cũng tiết lộ bạn trai cũ thường xuyên đề cập đến chuyện bị trầm cảm trên Instagram và tìm mọi cách để vượt qua chứng nghiện ngập.

Alexia Smith đã giúp Juice cai nghiện nhưng trong quá trình đó, họ bắt đầu cãi vã, mâu thuẫn dữ dội và nam rapper trở nên bạo lực hơn. Bạn gái cũ của giọng ca 21 tuổi cho rằng rapper vừa qua đời có vấn đề về tâm thần khiến anh phụ thuộc quá nhiều vào ma túy. Cặp đôi sau đó chia tay vào năm 2018 và Juice Wrld lập tức tái nghiện. “7 ngày sau chia tay tôi, anh ấy phải nhập viện, 1 năm sau khi chia tay tôi, anh ấy đã chết”, Alexia Smith nói thêm.

Khoảng 1 tiếng trước khi qua đời, nam rapper sinh năm 1998 đã nuốt một lượng lớn Percocet ẢNH: INSTAGRAM NV

Hôm 10.12, Daily Mail khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải thông tin gây sốc liên quan đến cái chết của giọng ca Hate me. Cụ thể, hôm 8.12, ở sân bay thuộc thành phố Chicago (Mỹ), cảnh sát đã lục soát hành lý của Juice Wrld và phát hiện có chứa cần sa, súng ngắn. Những người chứng kiến vụ việc cho biết nam rapper 21 tuổi đã nuốt 1 lượng lớn Percocet nhằm tránh bị cơ quan chức kiểm tra. Tuy nhiên, hành động này khiến Juice Wrld trở nên co giật rồi qua đời không lâu sau đó.

Juice Wrld sinh năm 1998 và là ngôi sao đang lên của dòng nhạc rap/hip-hop. Dù mới 21 tuổi, nghệ sĩ này đã sớm sở hữu nhiều bản hit nổi tiếng như: Lucid Dreams, All Girls Are The Same, Hate Me... Anh cũng được biết đến rộng rãi khi kết hợp cùng nhóm nhạc Hàn Quốc BTS trong ca khúc đình đám All Night ra mắt vào đầu năm 2019. Trước khi ra đi ở tuổi 21, nghệ sĩ 9X từng được đánh giá là một trong những ngôi sao triển vọng của làng rap/hip hop Mỹ. Tại Billboard Music Awards 2019, Juice Wrld được vinh danh với giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Trước đó, ở MTV Video Music Awards 2018, ngôi sao này cũng được đề cử ở hạng mục Ca khúc mùa hè với Lucid Dreams - bản hit đình đám nhất nhì trong sự nghiệp của anh.