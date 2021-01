Rapper ngôn tình đời đầu của Việt Nam - Mr.T: ‘Rap hay là nhờ câu từ đẹp!’

“Đẹp ở câu từ” là yếu tố mà Mr.T theo đuổi kể từ khi vô tình biết và say mê Rap hơn 10 năm trước. Anh trung thành với phong cách viết lyrics tự sự mộc mạc với cách gieo vần đơn đặc trưng song chú trọng hình ảnh trong chữ nghĩa cũng như gửi gắm cảm xúc vào từng câu Rap. Lyrics là thế mạnh của Mr.T kể từ bản hit đầu tiên là Thu cuối, hay tiếp đó là bản Nothing in your eyes…, và hiện giờ là Aquaman.

* Ca khúc Aquaman được anh viết từ bao giờ?

- Aquaman là bản tâm đắc nhất trong kho demo tôi đã viết từ hai năm trước. Khi cần tìm một bài hát để comeback thì tôi đã chọn Aquaman. Có thể nói MV Aquaman là một bước ngoặt. Đây là lần đầu tiên tôi làm MV như thế này, quay hoàn toàn trong studio và dùng rất nhiều kỹ xảo. MV do đạo diễn Phương Vũ thực hiện.

Lâu nay mọi người biết đến Mr.T với những bài hát về tình yêu nhẹ nhàng lãng đãng, hay viết về Hà Nội. Trong lần comeback này, tôi muốn mang đến một hình ảnh mới hơn, vẫn là tình yêu, vẫn lãng mạn nhưng “trendy” hơn.

Tôi vẫn trung thành với phong cách viết lyrics tự sự mộc mạc với cách gieo vần đơn đặc trưng mà mọi người cho là thế mạnh của mình, song chú trọng hình ảnh trong chữ nghĩa cũng như gửi gắm cảm xúc vào từng câu Rap. Tôi không lạm dụng những kỹ thuật trong Rap như punchline (câu châm biếm), wordplay (chơi chữ) hay skills (kỹ năng) để tạo ra vẻ bề ngoài phô trương câu kéo người nghe như “trend” Rap thời gian gần đây. Những câu rap của Aquaman không còn mộc nhưng chỉ bóng bẩy vừa đủ, đỏm dáng vừa đủ để không lấn át tâm tư chân thật. Kiểu như câu từ trong bài Aquaman lần này: “Anh như con cá vướng trong bể tình của em / Bơi trong đó miệt mài cả ngày lẫn đêm / Anh cùng với những gã trai lạ bên em / Tất cả cùng bơi nào, bơi nào, bơi nào”…

Rapper Mr.T Ảnh: NSCC

* 10 năm theo đuổi Rap/Hip-Hop, nếu nhìn lại hành trình đó, anh nói gì?

- Đến thời điểm này, Mr.T vào nghề đã được 10 năm. 10 năm trước, ở Việt Nam vẫn chưa xem Rap là dòng nhạc chính thống. Mọi người còn gọi đây là nhạc “chế”. Mr.T cùng với các anh em underground chăm bẵm cái cây nhạc Rap đó để sau 10 năm nỗ lực thì đã có chút thành quả. Dòng nhạc Rap/Hip-Hop đến thời điểm bây giờ đã được công nhận như một dòng chảy âm nhạc chính thức.

Ngày đó không có nhiều sân chơi dành cho Rap/Hip-Hop như bây giờ, chủ yếu đi hát prom (dạ hội) với cát xê đâu đó tầm 1,5 triệu đồng chia cho 6-7 anh em nhưng ai cũng vui. Hiện tại tất cả chúng tôi có thể hạnh phúc với thành quả sau nhiều năm nỗ lực vun đắp.

* Tại sao anh hay chọn viết về Hà Nội?

- Mình là người con của Hà Nội, thuộc từng ngõ hẻm, từng câu rao. Nên mỗi khi viết về Hà Nội thì đó là nguồn cảm xúc dồi dào nhất của Mr.T. May mắn là mọi người đã nhìn thấy đó là điểm đặc trưng nhất khi nhắc về Mr.T.

* Định nghĩa của anh về Rap/Hip-Hop? Nhiều người nói Rap là sự khoe mẽ, sáo rỗng, anh có ý kiến gì?

- Đó chỉ là một góc cạnh mà thôi. Sự khoe mẽ, sự giản dị, triết lý cuộc sống… đều là những khía cạnh của Rap/Hip-Hop. Cái đặc biệt của Rap/Hip-Hop khác với dòng nhạc khác là Rap xuất phát từ người Mỹ da đen, gốc nô lệ, không có vị thế trong xã hội. Khi cuộc sống quá khổ cực, người Mỹ da đen dùng âm nhạc để giãi bày lòng mình. Do đó, Rap/Hip-Hop có thể diễn đạt tất cả những vấn đề của cuộc sống mà những dòng nhạc khác không làm được.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Người đẹp Nhân ái Thùy Tiên đóng chính cùng Mr.T trong MV Aquaman Ảnh: NSCC

* 5 năm Nam tiến, anh tự thấy mình đã thu nạp được kết quả gì?

- Thời điểm quyết định Nam tiến là vào khoảng 2015 - 2016, sau ca khúc Ăn gì đây kết hợp với Hòa Minzy và tạo được chút tiếng vang với khán giả phía Nam. Lúc đó, tôi cảm thấy cần có sự thay đổi nhiều hơn, cần một sự thử thách dành cho bản thân về cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, nên quyết định vào TP.HCM lập nghiệp. Tuy nhiên, vốn là một người sống chậm rãi, trong khi guồng quay trong đó rất nhanh, tôi mất 2 năm để ổn định và 3 năm để thực sự bắt nhịp với đời sống giải trí trong TP.HCM. Tới khi cảm thấy có thể vững tất cả mọi thứ rồi tôi quyết định trở lại với mọi người, với khán giả của mình.

Khi chân ướt chân ráo vào TP.HCM, mọi người nói: nếu ở Hà Nội bạn là số 9 thì vào TP.HCM bạn là số 0, còn nếu ở TP.HCM là số 10 thì đi khắp cả nước bạn vẫn là số 10.

Trong 5 năm qua, Mr.T không mất tích mà do hoạt động độc lập nên không đẩy hình ảnh của mình lên mặt báo. Ngoài tham gia gameshow, tôi vẫn chơi Rap, làm Rap và kiếm tiền bằng Rap. Tôi đứng đằng sau sản xuất, viết bài hát rất là nhiều, hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn như Pepsi, Aonmall, Lifebouy, Castroll…

* Mối quan hệ của anh với Yanbi, tại sao không còn hợp tác sau thành công rất lớn của nhiêu ca khúc, chẳng hạn như Thu cuối?

Hai người vẫn là bạn tốt của nhau, chơi với nhau từ khi còn là những đứa trẻ. Tuy nhiên, khi trưởng thành, mỗi người đi một hướng, màu nhạc của hai người khác nhau. Cả hai không còn chung hướng trong âm nhạc thôi chứ vẫn là bạn tốt của nhau. Về chuyện tái hợp trong âm nhạc rất khó nói, âm nhạc là chuyện không ai nói trước, để có thể kết hợp với nhau trong một bài hát là cái duyên.

Tôi cũng đã từng kết hợp với nhiều nghệ sĩ, từ Bảo Thy, Emily, Hằng Bingboong, Hòa Minzy, bởi vì đó là cá tính âm nhạc của tôi, thích khám phá sự mới mẻ. Mỗi nghệ sĩ có một màu khác nhau, nên tôi luôn muốn mỗi sản phẩm của mình đều mới lạ hơn nên mới tìm kiếm những yếu tố mới.

Mr.T và Hòa Minzy từng kết hợp trong ca khúc Ăn gì đây năm 2015 và sau thành công đó họ tiếp tục với Ăn gì đây 2 vào năm 2016 Ảnh: NSCC

* Những người bạn cùng thời, vào nghề cùng thời điểm với Mr.T như Justatee, Big Daddy, Hòa Minzy giờ đã nổi tiếng hết, anh cảm thấy ra sao?

- Tôi vẫn giữ quan hệ tốt với các bạn. Tuy nhiên ai cũng bận, thi thoảng gặp nhau ở show diễn, hoặc chat chit, nhắn tin cho nhau. Tôi không cảm thấy chạnh lòng. Trong cuộc sống và công việc, ai cố gắng thì sẽ được đền đáp. Các bạn đã rất nỗ lực và giờ các bạn gặt hái thành quả. Họ là những người chơi với tôi từ nhỏ nên giờ họ thành công, tôi rất mừng cho họ, nhìn họ Mr.T thấy có động lực phấn đấu.

* Anh có hài lòng với những sự hợp tác mới trong MV Aquaman?

- Ca khúc Aquaman có kết hợp hát collab với một bạn nữ tên là Sambi. Và phải xin cảm ơn người em thân thiết trong rất nhiều năm là nhạc sĩ Khắc Hưng. Khắc Hưng là nhà sản xuất của bài hát này.

Khắc Hưng đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Anh trai của Khắc Hưng là Khắc Việt có bài hát nổi tiếng Chỉ anh hiểu em, thì tôi cũng có thể nói câu đó với Khắc Hưng. Trong suốt quá trình âm nhạc của Mr.T., Khắc Hưng là người hiểu tôi nhất. Cả hai làm việc với nhau vì đam mê nghệ thuật là chính chứ không phải vấn đề kinh tế.

Hình ảnh trong MV Aquaman của Mr.T

* Chi phí làm MV có quá đắt đỏ khi anh đưa cả một chiếc xe hơi xuống bể bơi?

- Mọi sự đầu tư dành cho âm nhạc/nghệ thuật đều là xứng đáng. Con số bao nhiêu với Mr.T cũng là xứng đáng. Người đẹp Nhân ái Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên – Top 5 của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2018 là nữ chính đóng chung MV mang màu sắc Pop Art lần này với tôi. Tôi hài lòng với sự đầu tư lần này để làm sao khiến MV ấn tượng nhất với khán giả.