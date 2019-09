Rapper nổi loạn Cardi B: Từ quá khứ nghèo khó trở thành siêu sao giàu có

Cinderella là truyện “Cô bé lọ lem” của phương Tây, nhưng đời Cardi B, có lẽ nó gần với thần thoại “Nghìn lẻ một đêm” hơn. Cardi B chỉ là nghệ danh, tên thật của cô là Belcalis Almanzar, là những từ ngữ Ả Rập liên quan đến Nữ hoàng Sheba. Còn riêng biệt danh Cardi là viết tắt của Bacardi, một loại rượu rum, lý do là cô chị của Cardi đã mang tên một loại rượu brandy khác là Hennessy.

Cardi B. đã trở thành một siêu sao rapper nổi tiếng Ảnh: AFP

Ở quận Bronx thành phố New York (Mỹ) có một tiệm làm nail ruột của Cardi B, trên tường treo hai bức chân dung. Một là ảnh của nữ diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe, còn tấm kia là phiên bản 2019 của Marilyn: Cardi B. Jenny Bùi người Mỹ gốc Việt, vừa là chủ tiệm vừa là bạn tâm giao của diva nhạc rap vốn là khách hàng thân thiết của mình. Mối tâm giao này đã kéo dài gần cả thập niên, ngay từ những ngày Cardi vác thân đến tiệm làm móng “chịu” vì nhẵn túi. Cũng chính Jenny Bùi là người có con mắt tinh đời đã sớm dự đoán khách hàng “kết” kiểu móng tay sắc bén đa màu của mình sẽ trở thành một rapper siêu sao. Và cũng vì trung thành với cô chủ làm móng thân thiết mà Instagram của Cardi nay mặc nhiên trở thành kênh quảng cáo cho tiệm nail J. Bùi, có lượng thành viên tương tác lên tới 16 triệu người.

Ở tuổi 26, Cardi B vẫn thường không giấu vẻ tự hào mỗi khi có dịp được kể về đời mình, nhưng thường cuộc trò chuyện tâm sự chỉ diễn ra với những phụ nữ đến làm móng tại tiệm của Jenny Bùi. Với Cardi, cuộc sống cô đang có hiện nay như một câu chuyện cổ tích mà cô đóng vai công chúa. Từ một nàng lọ lem "giẻ rách" vượt qua những trở ngại cuộc sống trở nên giàu có, thành đạt, là thành viên của vương quốc giải trí hiện đại sang trọng. Nhưng Cardi cũng vẫn thích chia sẻ thêm về những trăn trở khi hiện tại phải vật lộn với các thử thách để cuộc sống cổ tích ấy đừng phá vỡ ao ước có một đời bình an và yên tĩnh mà cô thường mong muốn. Giờ đây, một quyết định mới đã được Cardi xác định: sẽ không vì để hài lòng các fan hâm mộ mà cứ phải quan tâm đến mọi mối quan hệ, tin đồn như trước đây nữa. Lúc này với cô chỉ còn là sự nghiệp, là gia sản và đứa con mới sinh.

Cardi B được săn đón trên thảm đỏ Ảnh: AFP

Nói chuyện đời của Cardi B như “cô bé lọ lem” kể cũng không ngoa ngôn lắm. Bởi chỉ trong một thời gian quá ngắn, tiếng tăm cô đã vụt sáng lên, sánh ngang với Lady Gaga, Taylor Swift. Tên tuổi Cardi cùng được nhắc đến với sự ngưỡng mộ chẳng kém các thần tượng hồi trẻ của chính cô như Madonna hay Beyonce. Còn trước khoảng rực sáng ấy, đời cô bé gốc Trinidad pha Cộng hòa Dominican là cả một trường đoạn mờ mờ, thậm chí có lúc xám xịt. Thời niên thiếu, thanh xuân của Cardi B là cả một “tuổi thơ dữ dội”. Cô tham gia băng đảng, sống lang chạ ở khu phố Bronx, có lúc nhẵn túi phải ngồi két thu ngân ở một cửa hàng thực phẩm với mức lương 250 USD/tuần. Phân đoạn giao thời của Cardi B chính là những ngày làm vũ nữ thoát y. Chỉ có điều, Cardi làm gái thoát y mà vẫn nói dối mẹ là đi trông trẻ kiếm tiền và biết tự bào chữa là theo cái nghề “hạ cấp” này để có tiền cắt đứt với tay bạn trai, không cam phận chịu anh chàng tình nhân hổ báo ấy bạo hành tình dục.

Từ đam mê với âm nhạc và sàn nhảy, cô đến với chương trình thực tế VH1 Love & Hip Hop: New York, Cardi B bắt đầu tự làm "bà tiên" vung đũa thần cho đời mình khi tung thử nghiệm những bản mix riêng đầu tay. Chẳng mấy chốc, hiệu ứng đũa thần đã biến mọi thứ của Cardi thành vàng ngọc, châu báu như cuộc đời của nàng Cinderella thần thoại. Đĩa đơn Bodak Yellow ra đời và lập tức chiếm ngôi đầu các bảng xếp hạng. Bản hit cũng mang tính lịch sử, bởi vì tính từ đĩa đơn năm 1998 của Lauryn Hill (That Thing), Bodak Yellow đã biến Cardi trở thành nữ rapper solo đầu tiên có được hit số một, và là rapper nữ thứ năm trong lịch sử có album đứng đầu các bảng xếp hạng. Rồi chỉ cần thêm một album nữa, Invasion of Privacy, cuộc "lột xác" lọ lem - công chúa của Cardi B đã hoàn tất ngoạn mục. Đến nay, đây vẫn được cho là album đầu tay hay nhất của một rapper nữ kể từ xuất phẩm Hard Core năm 1996 của huyền thoại rapper nữ thế giới Lil’ Kim. Năm 2019 đến, Cardi là người trẻ tuổi nhất trong danh sách 20 cái tên "máu mặt" số một, tay được nâng kèn vàng Grammy, chạm đỉnh Billboard Hot 100, MV cán mốc 1 tỉ view trên YouTube và mang về cho mình đến 5 đề cử tại giải Grammy năm nay.

Cardi B là một hiện tượng Instagram và thu hút nhiều sự chú ý bằng việc nói về những vấn đề của phụ nữ từ góc nhìn của một phụ nữ da màu không hề giàu có Ảnh: AFP

Giờ đây Cardi B đã là siêu sao toàn cầu, đã chuyển từ New York đến Atlanta để sinh sống. Chuyện tình cảm, hôn nhân, có con rồi chia tay với anh chàng rapper nghệ danh Offset của cô đã thành đề tài nóng sốt hằng ngày trên phương tiện truyền thông đại chúng. Cảnh hở ngực cho con gái bú của Cardi xuất hiện trong video Money Money trở thành thông điệp cho các hãng sữa kêu gọi phụ nữ “cùng nuôi con bằng sữa mẹ”. Vì con mà Cardi từ bỏ một tour lưu diễn với Bruno Mars, cơ hội phát triển sự nghiệp béo bở mà hiếm có ngôi sao ca nhạc nào dám hi sinh.

Thế nhưng, trong hiện tại, Cardi B đã cảm nhận và thấu hiểu mình là ai, từ đâu tới và cũng biết tìm ra sự cân bằng cảm xúc hợp lý, với sự hiện diện của đứa con, để đối phó với những ảo tưởng mà thành công quá nhanh thường mang lại. Trong quá khứ quả thực Cardi B nhiều lúc để cảm xúc chi phối. Cô từng bị cáo buộc tội tấn công hai nữ nhân viên pha chế rượu tại một câu lạc bộ thoát y. Rồi mới đây, không dằn được tính nóng nảy, cô đã la lối và ném cả giày vào Nicki Minaj ngay tại một sự kiện do tạp chí Harper’s Bazaar tổ chức. Về phương diện mạng xã hội, đến tận năm 2019 này, Cardi B vẫn đang nằm trong top 10 KOL làng giải trí thế giới, là một siêu sao người Mỹ thời hậu Kardashian, một bậc thầy về các loại ảnh và video “tự sướng” đầy sáng tạo chiếm lĩnh Instagram.