'Raya And The Last Dragon' mở màn 'ẩm ương', giới quan sát phim ảnh lo lắng

Những ngày qua, khi các rạp chiếu ở New York , một trong những khu vực hoạt động phim ảnh sầm uất của Mỹ mở cửa lại, các "ông lớn" của Hollywood bắt đầu tung những dự án hấp dẫn để kéo chân khán giả đến rạp. Trong đó, đáng chú ý là câu chuyện về phim Raya And The Last Dragon (Raya và rồng thần cuối cùng) của 4 đạo diễn Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs và John Ripa sau ngày đầu xuất xưởng và chiếu trên Disney+ chỉ đạt doanh thu ở Bắc Mỹ là 2,5 triệu USD khiến báo chí Mỹ đặt ra nhiều thắc mắc.

Ban đầu, doanh thu của phim được ước tính đạt khoảng 3 triệu USD trong ngày đầu tiên chứ không thấp như con số hiện tại. Phim hiện đang chiếu tại 2.045 rạp ở Mỹ. Doanh thu 3 ngày cuối tuần của dự án (5.3 đến 7.3) ước tính đạt con số 8 triệu USD, không còn kỳ vọng vươn lên con số 9 triệu USD đến 10 triệu USD như dự đoán trước đó của giới quan sát phòng vé.

Khán giả mua vé tại một rạp ở New York ngày 5.3 Ảnh: Getty Images

Theo số liệu của Comscore, số lượng rạp chiếu ở New York đóng góp 7,5% vào tổng doanh thu phim ảnh của tất cả các rạp chiếu trên toàn nước Mỹ, và sau một thời gian dài "đóng băng", nay New York hoạt động trở lại là dịp để các studio kiếm tiền thế nhưng doanh thu của phim Raya And The Last Dragon lại không cho thấy điều khả quan đó.

Bloomberg cho biết các rạp chiếu ở New York không vận hành hết công suất mà chỉ hoạt động ở mức 25%, hạn chế khán giả vào rạp giữa mùa dịch. Insider cũng nhận định, công suất hoạt động của các rạp ở New York có ảnh hưởng không nhỏ đến tiềm năng thu lời của Raya And The Last Dragon nói riêng và nhiều phim khác nói chung mùa này.

Phim Raya và rồng thần cuối cùng, mang đậm cảm hứng Đông Nam Á, kể về cô gái Raya dấn thân vào hành trình đi tìm rồng thần để ứng chiến mối đe dọa đến thế giới của cô Ảnh: Disney