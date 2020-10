Ricky Star ghi dấu ấn trong 'Rap Việt' với 2 lần nhận Nón vàng

Chọn 3 màu sắc khác nhau: Hành Or, Mac Junior và LilCell vào cùng một tiết mục, Binz muốn tạo ra nhiều sự phối hợp độc đáo cho tác phẩm. Đưa chủ đề luôn “nóng” - tiền lương, Binz muốn các học trò mình mang đến màn biểu diễn rap cùng kịch sân khấu thật đặc sắc. Và Hành Or đưa ra ý tưởng về điều mà ai cũng “trăn trở” mỗi tháng, đó là trễ lương. LilCell bắt nhịp, đề nghị chia vai: Hành Or - ông chủ trả lương trễ, Mac Junior - nhân viên bị trễ lương và LilCell - anh bảo vệ cũng bị trễ lương. Và bộ ba “trễ lương” remake bài Trả nợ tình xa thành một vở “rap kịch” mang tên Trả nợ thật sự “nóng sốt”.

Lilcel, Hành Or và Mac Junior (từ trái sang) rap kịch về chuyện trễ lương Ảnh: V.C

Mac Junior xuất sắc vận dụng khả năng rap melody của mình để dẫn dắt câu chuyện của một anh nhân viên đi làm đủ 8 tiếng nhưng đến hẹn thì lương vẫn trễ liên miên khiến ai nấy phải nhún nhảy theo. “Boss” Hành Or “nhả” những lý do quen thuộc như kế toán bị cảm, lợi nhuận công ty đang giảm… Anh “bảo vệ” LilCell với chất giọng đặc trưng nối mạch câu chuyện một cách hợp lý khiến huấn luyện viên Karik vô cùng ấn tượng.

Wowy nhận xét: “Màn trình diễn của các bạn rất hay, làm cho Wowy cảm thấy nóng thật”. “Lão đại” không quên bày tỏ sự ấn tượng với sự lột xác ngoạn mục của Hành Or.