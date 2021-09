Ringo Starr nói phim ‘The Beatles: Get Back’ mang đến chân dung thật sự của The Beatles

Trò chuyện với People, cựu tay trống của The Beatles - Ringo Starr (81 tuổi) nói ông nghĩ rằng bộ phim mới này miêu tả chính xác hơn về sự năng động của nhóm với các thành viên ban đầu bao gồm Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon và George Harrison so với bộ phim Let It Be năm 1970.

"Tôi nghĩ mọi người sẽ thấy niềm vui. Chúng tôi có đến 56 giờ quay cả nhóm làm việc và thường nói về việc ăn mặc tệ như thế nào. Chúng tôi nói về bất cứ điều gì mà mọi người thường nói. Về ăn uống, bóng đá , âm nhạc. Tôi không biết tại sao mọi người nghĩ rằng chúng tôi có những điều khác nhau để nói”, Ringo Starr cho biết.

"Tôi vừa mới ở Anh và chúng tôi thực sự gặp nhau", Ringo Starr nói, sau đó kể thêm rằng ông và vợ Barbara Bach đã đi ăn tối với vợ chồng Paul McCartney, Nancy Shevell và vợ của thành viên quá cố George Harrison - Olivia Harrison.

Tay trống nhận xét việc đeo khẩu trang giữa đại dịch Covid-19 đang diễn ra đã giúp họ ẩn danh. “Với chiếc khẩu trang trên mặt, tôi có thể đi bất cứ đâu”, Ringo Starr cười nói.

Cựu tay trống của The Beatles – Ringo Starr ẢNH: PEOPLE

Ringo Starr đã phát hành một EP có tựa đề Zoom In Zoom Out với một ca khúc có sự góp mặt của Paul McCartney vào đầu năm nay và tiếp nối là đĩa đơn Change the World ra mắt gần đây.

Ringo Starr cũng tiết lộ về một bài hát mà người bạn trong ban nhạc The Beatles là George Harrison viết cho ông có tựa là Hey Ringo, được Olivia Harrison tìm thấy. "Bài hát thổi bay tâm hồn tôi. Tôi ước gì mình biết về ca khúc này khi anh ấy vẫn còn hiện hữu”, Ringo Starr thú nhận.

The Beatles: Get Back là loạt phim tài liệu gồm ba phần do Peter Jackson đạo diễn và sản xuất. Phim mô tả việc tạo ra album Let It Be. Đây là abum phòng thu cuối của The Beatles có ca khúc Get Back, phát hành ngày 8.5.1970.

Với thời lượng mỗi tập khoảng hai giờ, The Beatles: Get Back thách thức những khẳng định lâu năm rằng album ban đầu hoàn toàn bị đánh dấu bởi sự ác cảm và tình bạn thân thiện giữa các thành viên The Beatles đã tan biến. Phim sẽ ra mắt trên Disney + liên tiếp vào các ngày 25, 26 và 27.11.2021.