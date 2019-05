Rộ tin bạn gái nghỉ việc, chuẩn bị kết hôn với So Ji Sub

Hôm 17.5, So Ji Sub và Cho Eun Jung thừa nhận chuyện tình cảm, trở thành cặp đôi mới nhất của showbiz xứ kim chi. Dù không phải là nghệ sĩ, nhưng người đẹp sinh năm 1994 cũng có độ nổi tiếng nhất định tại Hàn Quốc trong vai trò phát thanh viên. Do đó, tin hẹn hò của đôi tình nhân là chủ đề bàn luận sôi nổi trong những ngày qua.

Cũng trong tối cùng ngày, hình ảnh sao phim Giày thủy tinh đi mua nhẫn gây chú ý. Được biết, khoảnh khắc So Ji Sub sắm sửa trang sức tại một cửa hàng có tiếng đã được chụp hồi tháng 4. Theo My Daily, nam diễn viên đang có ý định chính thức “về chung một nhà” với bạn gái kém 17 tuổi. Trước tin đồn kết hôn này, công ty quản lý tài tử sinh năm 1977 không đưa ra thông báo cụ thể mà chỉ úp mở: “Chúng tôi chưa chắc chắn”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP Hình ảnh So Ji Sub mua nhẫn hồi tháng 4 năm nay

Về phía Cho Eun Jung, sau khi tin tức hẹn hò nổ ra, cô không lên tiếng phản hồi gì. My Daily cho hay nữ MC đã không còn làm việc trong ngành giải trí. Hồi đầu năm, trên trang cá nhân, cô đã tiết lộ quyết định chia tay sự nghiệp phát thanh viên để theo đuổi tiếp việc học hành. Hợp đồng độc quyền của Cho Eun Jung với Imagine Asia đã chấm dứt và hồ sơ của cô bị xóa khỏi trang web công ty. Người yêu So Ji Sub cũng đã hủy tất cả các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Instagram…

Tin tức Cho Eun Jung rời khỏi showbiz càng làm dư luận Hàn Quốc tin rằng cô và bạn trai sắp tổ chức đám cưới. Nhiều ý kiến cho rằng mỹ nhân 25 tuổi lựa chọn từ bỏ công việc tại làng giải trí để lùi về phía sau ủng hộ So Ji Sub. Không chỉ fan mà công chúng cũng mong mỏi nam nghệ sĩ sớm cưới vợ.

ẢNH: CẮT TỪ CLIP Cho Eun Jung và So Ji Sub trong lần gặp gỡ đầu tiên trên One Night Entertainment

Cho Eun Jung sinh năm 1994 và từng tốt nghiệp trường Đại học nữ Ewha. Năm 2014 - 2016, cô được biết đến với biệt danh “nữ thần của mọi nữ thần” khi cầm trịch Champions Korea. Sau đó, người đẹp trở thành phóng viên cho One Night of Entertainment của đài SBS từ năm 2016 đến 2018. Đây cũng là chương trình “se duyên” cho cô và So Ji Sub.