Rộ tin Britney Spears bí mật đính hôn với người tình kém 12 tuổi

Xuất hiện trên thảm đỏ công chiếu tác phẩm do Brad Pitt và Leonardo DiCaprio đóng chính, nữ ca sĩ 37 tuổi và bạn trai thu hút sự chú ý từ truyền thông bởi đây là lần đầu cả hai cùng sánh bước ở sự kiện. Cặp sao liên tục dành cho nhau những cử chỉ âu yếm, thân mật và không ngần ngại “khóa môi” trước ống kính phóng viên. Đặc biệt, điều khiến nhiều người chú ý nhất ở Britney Spears và Sam Asghari là chiếc nhẫn kim cương lạ xuất hiện trên ngón áp út của giọng ca Baby one more time. Món trang sức đắt giá này khiến nhiều trang tin đồn đoán rằng ngôi sao nhạc pop và bạn trai kém 12 tuổi đã bí mật đính hôn.

Chiếc nhẫn trên tay Britney Spears trở thành "bằng chứng" đắt giá khiến nhiều fan tin chắc rằng cô đã đính hôn ẢNH: REUTERS

Theo nguồn tin từ E! News, cả hai rất vui vẻ và phấn khích sau buổi công chiếu Once Upon A Time in Hollywood. Trên trang cá nhân, Britney Spears cũng vừa đăng tải hình ảnh rạng rỡ của cô và Sam Asghari kèm dòng trạng thái: “Buổi ra mắt đầu tiên của chúng tôi”. Sự kiện trên cũng đánh dấu lần đầu chủ nhân hit Toxic xuất hiện trước công chúng sau hơn một năm vướng phải hàng loạt vấn đề cá nhân.

Hồi tháng 8.2018, nữ ca sĩ phải đau đầu vì chuyện chồng cũ Kevin Federline đòi cô tăng tiền trợ cấp nuôi con gấp ba thỏa thuận ban đầu. Đầu năm 2019, Britney Spears bất ngờ thông báo hủy tour, ngừng hát vô thời hạn để chăm sóc cho sức khỏe của cha ruột. Tháng 4.2019, bà mẹ hai con phải nhập viện để điều trị tâm thần khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. Được biết trong khoảng thời gian khó khăn, Sam Asghari đã luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên nữ ca sĩ vượt qua nghịch cảnh.

Nữ ca sĩ và tình trẻ "khóa môi" ngọt ngào trong lần xuất hiện mới nhất ẢNH: SHUTTERSTOCK

Britney Spears và Sam Asghari bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Bạn trai của nữ ca sĩ người Mỹ năm nay 25 tuổi, hiện là người mẫu kiêm huấn luyện viên thể hình khá nổi tiếng. Nếu tin đồn đính hôn là sự thật, đây sẽ là lần thứ ba Britney Spears có cơ hội trải nghiệm cột mốc ý nghĩa này. Trước khi hẹn hò Sam Asghari, giọng ca Sometimes từng trải qua vô số mối tình và hai lần đổ vỡ hôn nhân với Jason Allen Alexander, Kevin Federline. Cô có hai con từ cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai. Hiện Kevin Federline là người giành quyền nuôi con và thường xuyên đòi hỏi tài chính từ vợ cũ.