Rộ tin Black Pink hợp tác với Lady Gaga

Không chỉ Capital FM, mà diễn đàn Popjustice và một số nguồn tin thân cận làm việc trong ngành âm nhạc cũng úp mở việc Black Pink sẽ hợp tác với Lady Gaga trong sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ người Mỹ. Album mà nhóm nhạc nữ Kpop có thể góp giọng cùng chủ nhân hit Bad Romace là Chromatica, dự kiến ra mắt vào ngày 10.4 tới.

Trước thông tin trên, công ty quản lý của Black Pink là YG Entertainment không hề phủ định hay thừa nhận. YG Entertainment đưa ra phản hồi: “Chúng tôi đang làm rất nhiều dự án cho Black Pink. Rất khó để xác nhận mọi chuyện vào thời điểm này, vì vậy mọi người vui lòng chờ thông báo chính thức”.

Dù đôi bên chưa đưa ra thông báo gì thêm, nhưng người hâm mộ của Black Pink cũng như Lady Gaga rất vui mừng và mong mỏi thông tin này sớm trở thành sự thật. Khán giả yêu nhạc cũng hy vọng được chứng kiến màn hợp tác giữa đại diện Kpop và sao phim A Star Is Born.

Trước đây, Black Pink từng có không ít tin đồn hát cùng các nghệ sĩ nước ngoài như DJ Snake, Pharrell Williams… Cuối cùng, nhóm chỉ có sự kết hợp duy nhất với Dua Lipa trong ca khúc Kiss and Make Up.

Black Pink đang tất bật chuẩn bị cho album đánh dấu màn trở lại sau đợt quảng bá Kill This Love từ hồi tháng 4 năm ngoái. Kể từ đó đến nay, nhóm liên tục đi tour, biểu diễn ở Coachella, dự sự kiện, đóng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí… mà không đề cập đến dự án âm nhạc nào. Cuối tháng 2 vừa qua, Black Pink cùng chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên In Your Area đã lập kỷ lục mới, trở thành tour diễn “cá kiếm” nhiều nhất trong lịch sử và cũng là chuyến lưu diễn có nhiều khán giả nhất của một nhóm nhạc nữ Kpop.