Rộ tin Hoa hậu Hồng Kông sắp sinh con thứ hai cho tài tử Trịnh Gia Dĩnh

Pha Lê không ngần ngại đưa ra nhận xét về Thế giới hôn nhân The World of the Married ) sau khi xem xong 16 tập. Theo cô, phần lớn các nhân vật trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc này đều có vấn đề về tâm lý.