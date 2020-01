Rock Symphony: Bỏ cả đũa chỉ huy, nhạc trưởng nhảy, hát… trên sân khấu

Rock Symphony: We are the champions gần như là chương trình quy mô đầu tiên có sự kết hợp giữa nhạc giao hưởng và rock. Một lần nữa, NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, đã “chơi” một cuộc “chơi lớn”.

Mặc dù, từ hơn 30 năm trước, thế giới đã kết hợp rock và giao hưởng. Chương trình biểu diễn của ban nhạc rock Deep Purple và dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia Anh Royal Symphony vào năm 1979 được coi là bước tiên phong cho việc kết hợp này.

Các nghệ sĩ phiêu trên sân khấu Ảnh N.M.Hà

Và từ những năm đầu của thế kỷ 21 đã xuất hiện trào lưu phối khí, “cover” những tác phẩm kinh điển của rock thập niên 60, 70, 80 của thế kỷ trước với dàn nhạc giao hưởng ở nhiều quốc gia khắp thế giới. Tuy nhiên, đến giờ, công chúng trong nước gần như mới được nghe giao hưởng rock trên sân khấu.

Sau một vài tác phẩm hòa tấu mở đầu, nhạc trưởng Lê Phi Phi nói với khán giả: “Đây không phải là chương trình nhạc giao hưởng mà là giao hưởng rock. Các bạn đừng ngồi im nhé! Hãy vỗ tay, hãy hát, hãy nhảy, hãy giơ những chiếc điện thoại của bạn lên dù cho là chụp ảnh, hay livestream”.

Có lúc anh lại quay xuống bảo: "Cho chúng tôi thấy đôi chân của các bạn, hãy mở miệng ra nhé...". Khán giả bật cười, cảm nhận bầu không khí thoải mái.

Khán giả cuốn theo những tác phẩm rock kinh điển Ảnh N.M.Hà

Lời chia sẻ của nhạc trưởng Lê Phi Phi giống như gợi mở về cách thưởng thức một đêm nhạc rock giao hưởng mà nhiều khán giả trong khán phòng chưa từng tham gia trước đó. Có 2 hoạt náo viên nhảy và cổ vũ ngay phía trước sân khấu như để “kích” khán giả cùng hòa theo.

Khán phòng đầy kín khán giả ở cả 3 tầng nhà hát, có cả khán giả nước ngoài. Nhiều người có mặt là những tín đồ của rock, hoặc yêu thích những tác phẩm rock của Elvis Presley, BonneyM, Queen, Aerosmith, Scorpions, Bod Dylan…

Những tác phẩm rock kinh điển , quen thuộc như Smoke on the water, Bohemian rhapsody, Hotel California, Knockin' on heaven's door, We will rock you, We are the champions... được phối khí, dàn dựng lại cho dàn nhạc giao hưởng cùng ban nhạc điện tử, trống… Những tính năng của các loại nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng hay của ban nhạc được phát huy. Đặc trưng của dàn nhạc giao hưởng với những lúc cuộn trào mạnh mẽ, lúc lắng lại, êm dịu được khai thác hiệu quả.

Trong khoảng vài phút đầu, hầu hết khán giả trong khán phòng đều ngồi nghiêm ngắn trên ghế. Nhưng dần dần, khán giả đều “thả lỏng” và cuốn theo âm nhạc, người lắc lư, người hát theo, người "phê" rock… Nhạc trưởng Lê Phi Phi còn bỏ cả đũa chỉ huy, cầm micro và hát We will rock you. Không còn sự “chuẩn chỉnh” như thường thấy ở một vị trưởng trong những chương trình âm nhạc cổ điển, Lê Phi Phi cho thấy anh cũng là một “tín đồ rock” thực sự.

Càng lúc khán giả như càng phiêu với âm nhạc. Trong phần trình diễn cuối chương trình, nhiều khán giả đã không thể ngồi yên, mọi người đứng lên, nhảy và hát…

Nhạc giao hưởng mang tỉnh hàn lâm, khắt khe, quy chuẩn, trong khi nhạc rock lại có phần tự do, phá cách. Tưởng như hai thể loại âm nhạc không có điểm chung nhưng chính sự đối lập đó lại làm nên một sự kết hợp hoàn hảo, cho thấy sự sáng tạo không giới hạn của âm nhạc, nghệ thuật.

Chương trình khép lại trong những tràng pháo tay lớn dành cho các nghệ sĩ. Họ đã dám thách thức chính bản thân mình, thách thức phá bỏ thói quen trong trình diễn, hay thói quen nghe nhạc của công chúng trong nước. Sự hưởng ứng của khán giả như câu trả lời cho các nghệ sĩ không nên ngại thử “cái mới”, bởi cái đẹp của âm nhạc, của nghệ thuật luôn tự thân tạo nên con đường đến với trái tim của công chúng.

Đêm diễn thứ 2 của Rock Symphony: We are the champions với sự tham gia của nhạc trưởng Lê Phi Phi, đoàn nhạc kịch, đoàn nhạc giao hưởng của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, ca sĩ Phạm Anh Khoa, nghệ sĩ guitar Tim Tran, ban nhạc Black Longsẽ tiếp tục diễn ra vào tối nay (10.1).