Rolling Stones dọa kiện Tổng thống Trump vì dùng nhạc của nhóm để tranh cử

Báo The Guardian trích dẫn thông cáo của ban nhạc The Rolling Stones công bố ngày 27.6 nêu rõ đội ngũ pháp lý của nhóm đang làm việc với Cơ quan Bảo vệ tác quyền âm nhạc tại Mỹ (BMI) để giám sát việc sử dụng bài hát của nhóm nơi công cộng, tránh để chúng bị dùng vào mục đích chính trị. Trong khi đó, tạp chí Variety đưa tin ban nhạc The Rolling Stones đang “thực hiện những bước tiếp theo” để ngăn ông Trump bật nhạc của họ trong các sự kiện vận động tranh cử sắp tới, sau khi Tổng thống Trump dùng ca khúc You Can’t Always Get What You Want (năm 1969) ở buổi mít-tinh tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma vào hôm 20.6. Ca khúc You Can’t Always Get What You Want được phát khi ông Trump rời sân khấu trong cuộc mít-tinh tại Trung tâm BOK của thành phố.

Cũng theo tạp chí Variety, nhiều năm qua, Tổng thống Trump và các trợ lý không ít lần sử dụng các ca khúc pop, rock đình đám trong các buổi mít-tinh bất chấp ý kiến của các nghệ sĩ. Lần này dường như ban nhạc The Rolling Stones không dễ dàng nương tay. Đại diện của The Rolling Stones khẳng định hôm 27.6: “Đây có thể là lần cuối ông Trump dùng bất kỳ ca khúc nào của The Rolling Stones trong các chiến dịch của mình”.

Tổng thống Trump dùng ca khúc You Can’t Always Get What You Want (năm 1969) ở buổi mít-tinh tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma vào hôm 20.6 Ảnh: Getty Images

Gửi cảnh báo tới Tổng thống Trump

Thay mặt The Rolling Stones, BMI thông báo cho đội ngũ chiến dịch của Tổng thống Trump: “Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump có được giấy phép cho phép biểu diễn công cộng hơn 15 triệu tác phẩm âm nhạc trong danh mục của BMI ở bất cứ nơi nào diễn ra sự kiện. Tuy nhiên, có một điều khoản cho phép BMI loại trừ các tác phẩm khỏi giấy phép trong trường hợp nhạc sĩ hoặc đơn vị xuất bản phản đối việc sử dụng nó trong một chiến dịch. BMI nhận được phản đối như vậy và gửi thư thông báo cho chiến dịch của Tổng thống Trump rằng các tác phẩm của The Rolling Stones đã bị loại trừ khỏi giấy phép chiến dịch và việc sử dụng những tác phẩm này trong tương lai là vi phạm thỏa thuận cấp phép của BMI”.

Theo đó, nếu phía Tổng thống Trump vẫn tiếp tục sử dụng, ông chủ Nhà Trắng sẽ phải đối mặt vụ kiện do vi phạm thỏa thuận cấp phép của BMI. Đây không phải lần đầu ông Trump bị nhóm này phản đối. Ban nhạc The Rolling Stones từng bất bình khi ông Trump dùng nhạc của nhóm kể từ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Thời điểm đó, ca khúc You Can’t Always Get What You Want, Start Me Up của Rolling Stones liên tục được phát tại các sự kiện tiếp xúc cử tri.

Nam ca sĩ Elton John (Anh), ban nhạc rock R.E.M (Mỹ), “Họa mi nước Anh” Adele và Steven Tyler - ca sĩ chính của nhóm rock Aerosmith (Mỹ) từng đưa ra yêu cầu tương tự với ông Trump. Ca sĩ Neil Young (Canada) cũng phản ứng khi Tổng thống Trump dùng ca khúc Rockin’ in the Free World trong buổi khởi động chiến dịch tranh cử năm 2016.