Sách có thông tin sai về Biển Đông bị thu hồi

Cục Xuất bản - In - Phát hành vừa ra công văn (do Cục phó Nguyễn Ngọc Bảo ký ngày 26.12.2017) thu hồi và tiêu hủy cuốn sách Bước thịnh suy của các triều đại phong kiến Trung Quốc tập 3 - nhà Minh, nhà Thanh do Cát Kiếm Hùng chủ biên, NXB Văn hóa - Thông tin và Công ty văn hóa Minh Trí - Nhà sách Văn Lang đồng ấn hành).

Nguyên do cuốn sách có nhiều chi tiết sai lệch về chủ quyền của VN trên Biển Đông, như khi nói về cương vực lãnh thổ nhà Thanh dưới triều Khang Hy và Càn Long đều nói cương thổ của Trung Quốc phía nam đến quần đảo Nam Sa. Theo công văn trên, cuốn sách có nội dung vi phạm điểm d, khoản 1, điều 10, luật Xuất bản năm 2012. Cụ thể đó là xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Cục Xuất bản - In - Phát hành cũng yêu cầu các cơ sở phát hành không phát hành, các thư viện trên toàn quốc không lưu trữ, không luân chuyển, không phục vụ bạn đọc cuốn sách trên.

Lucy Nguyễn